Pohádka Čechů bez bronzu… Macháč usnul v půl čtvrté, fandila i Siniaková

Terminátor Macháč, který startoval ve třech disciplínách, tedy druhou placku nepřidal. Bronz urvali Američané.



Po slastném zlatu přišla brambora. Jak to sami tenisté tak označili. Takže pro něj zvlášťní mix pocitů

„Emocí a zvratů bylo hodně. Včera byl super tiebreak hodně náročný, když hrajete o zlatou medaili a prohráváte 6:8, tak cítíte hodně emocí. Každopádně těch osm, devět dní, které jsem tady strávil, potřebuju celkově vstřebat,„ vykládal Macháč.

„Usnul jsem asi v půl čtvrtý a vstal jsem asi v půl desátý. To ještě jakž takž šlo, i když jsem i ty předchozí dny chodil spát dlouho, protože jsme přijížděli hodně pozdě," poreferoval o náročné noci.

„Na motivaci urvat bronz se ale nic neměnilo, to jsem byl zakouslej. Samozřejmě, nějaké míče, které jsem zkazil, bych možná nezkazil, kdybych byl fit," tvrdil.

„Bylo to dost náročné na hlavu, myslím, že to na mě dolehne za dva dny,“ dodal tenisový hrdina, kterého už v dalších hodinách čeká odlet za dalším tenisovým dobrodružstvím.

Ale ty nervy v závěru druhého setu! Už se zdálo, že je rozhodnuto a jenom se dohrává. Ne! To není český styl. Prohráli až po tuhém boji. Takže i právě za super závěr si zaslouží potlesk. Přesně takový je doprovázel z kurtu.

Macháč mohl tedy během necelých 24 hodin přidat další medaili. Což ale nevyšlo.



Další bronz se v Českém domě slavit nebude. Macháč s Pavláskem sice dělali, co mohli, ale soupeř, jenž byl favoritem, byl nad jejich síly.

Ale nemají se za co stydět. Postup do semifinále se musí ocenit a znamená, že český tenis v Paříži byl rozhodně vidět.

Hlavně v závěru ukázali srdce. Odvrátili tři mečboly, které měl americký pár při českém podání. Snížili na 4:5, naděje žila. I fanoušci v hledišti to vycítili a ukázali, jak mají silné hlasivky.

„Vezměte si to podání! Už nemůžou, pojďme!“ znělo.

I potom odvrátili další mečboly. Celkem šest. Ale víc nezvládli. Nevyšlo to. Bronzová placka visela moc vysoko.



„Je to hořkost. Máme bramboru, na někoho to zbýt muselo. Je smutné, že jsme to byli my, ale tak to prostě je,„ realisticky to popsal Pavlásek, který na olympiádě hrál pouze debla. A dodal, že se svým výkonem nebyl celou dobu příliš spokojený...

„Bohužel, zápas to byl těžký. Věděli jsme, že Fritz a Paul jsou neskuteční hráči, jeden je dvanáctý a druhý třináctý v singlu, kvalita byla na jejich straně neskutečně velká,“ vykládal Pavlásek a sportovně uznal, že soupeř byl lepší. A to i přesto, že Češi v závěru kladli značný odpor.

Jeden z fanoušků to hned na začátku rozčísnul. To když zakřičel: „Tomáši, pojď, do toho! Jedna je málo.“ Jasně tím vystihl nejenom svoje přání.

Opět hrála živá kapela, ovšem tentokrát štěstí nepřinesla. Tedy českým barvám, myšleno…

Jako první přišel o podání Pavlásek a tuhle příležitost si nenechali mírně favorizovaní Američané promarnit a vyhráli ho 6:3. Český pár se snažil v závěru o drama, byl blízko tomu, aby to ještě stáhnul, ale nakonec si soupeř vedení pohlídal.

Pořád to ale nebyla žádná tragédie. Protože pořád mohli doufat ve svou tradiční zbraň. Supertiebreak. Na olympiádě jich čeští hráli sedm, jeden i v sobotu při triumfálním vítězství v mixu. Jenže k němu se nedostali.

Američané výborně servírovali, Macháč s Pavláskem naopak o svoje podání museli bojovat. Kazili dost míčů. Také Macháč nebyl tak stoprocentní jako při vítězném mixu. Párkrát mrknul na místa, kde sedí trenéři. Z těch gest na dálku se dalo vyčíst: „Co s tím?“

Takhle se ozval, když zkazil jeden z bekhendů.

I když se do postele dostal až dlouho po půlnoci, před utkáním se byl poctivě rozehrát. Na kurtu číslo čtyři poctivě bouchal do balonků, sparinga mu dělal trenér Antonín Bolardt. Voleje, podání, pak returny.

To všechno proto, aby pomohl k medaIli i svému parťákovi. „Udělám pro to maximum. Taky si ji zaslouží,“ říkal už po vítězném mixu.

Dvojnásobná olympijská vítězka v hledišti

V hledišti měl český pár i VIP podporu. V národních barvách fandila i Kateřina Siniaková. Deblová královna, teď už dvojnásobná olympijská vítězka!

„Je to strašně fajn, jsem rád, že Katka přišla. Měli jsme tam skoro všechny lidi, je to hezké. Nehrajeme jen pro sebe, ale i pro ostatní,„ reagoval její parťák Macháč.

Přímo na centrálním kurtu si spolu podmanili páteční večerní program. Po skvělém výkonu zdeptali čínskou dvojici a získali pro českou výpravu sladké zlato. Teď vyrazila fandit bývalému příteli a parťákovi. Spolu s ní držela palce i plavkyně Barbora Seemanová.

Ale byla to marná snaha.

Češi druhou tenisovou a celkově třetí placku pro olympijský tým nepřidají. Šanci mají v neděli Karolína Muchová s Lindou Noskovou, které v poledne na kurtu Philippe-Chatrier nastoupí proti Španělkám.