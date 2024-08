Jste spolu? Top secret, smál se zlatý český pár. Rozešli jsme se pro medaili

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Nejdřív slzy přímo na stupních. Potom podpisy, selfie s fanoušky. A salva emocí. „Nečekala jsem, že to bude tak emociální,“ svěřila se Kateřina Siniaková, když seděla za stolem při oficiální tiskové konferenci. Proto ten vítězný pláč s medailí na krku… „Mám strach, aby to nebyl jenom krásný sen a někdo mě z něj neprobudil!“ usmál se Tomáš Macháč. A pozor, padla i otázka, jestli pořád tvoří pár! Chytlavé téma otevřel jeden ze zahraničních reportérů. „TOP SECRET!“ Tedy přísně tajné! smáli se…

Vytvořili nejsledovanější český pár posledního týdne. Teď je to zlatý pár!

Ale pozor, pouze ten tenisový. I když… Pochopitelně je to otázka, která létá celou dobu ve vzduchu. Fanoušci jim upřímně od srdce přejí: Ať je tahle tenisová pohádka dá zase dohromady!

Nejdřív na tohle téma padla otázka od jednoho ze zahraničních novinářů. Ten chtěl vědět, jestli jsou spolu, nebo ne.

„Mám v tom trochu zmatek. Jak to je?“ přiletěl dotaz v angličtině na oficiální části tiskové konferenci.

Oba se na sebe pobaveně podívali.

„To nemusíte vědět, je to osobní věc,“ pohotově zareagovala Siniaková, teď už dvojnásobná olympijská vítězka! Protože v Tokiu ovládla čtyřhru s Barborou Krejčíkovou. Tady se svým někdejším přítelem.

„TOP SECRET,“ řekl na to Macháč a rozesmál se. Když přišla doplňující otázka, že z toho reportér není moc moudrý, tenista přidal další vtipnou reakci. „Máme rádi, když jste zmatení. Pak se cítíme silní,“ smáli se oba.

Potom vykládali o tom, jak moc si váží toho, že pro Česko získali první zlatou medaili. „Znamená to pro nás hodně, byl to fakt těžký a stresující zápas až do konce. Jsem ráda, že jsme vyhráli, mám z té zlaté velkou radost,“ povídala česká tenistka, která jasně na kurtu ukázala, proč se aktuálně považuje za nejlepší světovou deblistku.

Ale zpátky k chytlavému tématu…

Na závěr tiskové konference přišel ještě jeden přímý dotaz: Před turnajem jste se rozešli. Ale nesblížila vás právě tahle olympijská mise?

Ani tento přímý dotaz s nimi nějak nezacloumal. Naopak se jim na tváři vyloudil úsměv. Slovo si vzal Macháč, přezdívaný Terminátor, to jako připomínka toho, jaký tady měl mimořádně náročný program.

„My jsme až takoví profíci, že jsme se před turnajem rozhodli rozejít, abychom se mohli plně soustředit na to, abychom získali medaili,“ uvedl Macháč a cukaly mu koutky. „Což se povedlo. A co bude potom, uvidíme!“

Čímž naladil společenské rubriky, aby tohle téma nenechaly spát.

Což byla poslední otázka. Pak se oba zvedli a vyrazili zlato oslavit.

Ale zatím opatrně, protože Terminátora v sobotu čeká boj o bronz ve čtyřhře. Po euforii nastoupí na kurt s Adamem Pavláskem a poperou se o další medaili. „Udělám maximum, protože i on si zaslouží medaili,“ připomněl tenisový sympaťák svého parťáka. V tu dobu, ještě krátce před půlnocí, mluvil s novináři.

„Zase takhle ponocuju….“

Ale nebojte, v sobotu nastoupí opět jako Pan Nezničitelný. „Na kurtu nebude žádná únava!“ hlásil odhodlaně. Ale i tak malá párty přijde.

„I kdybych šel pozdě spát, užijeme si to s týmem. Nebudu sobecký a určitě to oslavíme,“ měl jasno.

Čekala ho dlouhá noc.

V jednom si může být jistý. Z toho zlatého snu ho nikdo neprobudí. Je to realita!