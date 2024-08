Po zlatu už placka nepřišla. Muchová s Noskovou prohrály, debl nestíhal

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Ani druhá česká čtyřhra neuspěla. Další brambora… Karolína Muchová a Linda Nosková nestačily na sehrané španělské deblistky (Bucsaová, Sorribesová), třetí nasazené, prohrály dvakrát 2:6 a český tenis, národní sportovní chlouba, tedy už žádnou další medaili nepřidal. Ale splnil to hlavní. Odváží zlato a to díky mixu Siniaková – Macháč. V rámci posledního hracího dne na Roland Garros se chystá lahůdka. Finále Djokovič – Alcaraz.

Naplnil se ten smutný scénář, který se nabízel. O víkendu mohly na české konto přibýt dva bronzy.

Nejenom tenis, ale celá česká výprava věřila, že se obohatí zatím mimořádně chudá medailová sbírka.

Centrální kurt Philippe-Chatriera byl proti. V sobotu prohrálo duo Macháč – Pavlásek, v neděli i Muchová s Noskovou. Nedařilo se jim, za celý zápas se nedostaly k tomu, aby soupeřky pořádně potrápily.

Byly to jenom záblesky. Proto na konci smutně zamávaly fanouškům, plácly si a opustily nejslavnější tenisové jeviště.

První set byl jednoznačnou záležitostí. Španělky začaly zostra. Hlavně Bucsaová byla bezchybná na síti, všechno vybrala. I když soupeřky zkusily ránu, raketa vždycky včas vyletěla správným směrem. Navíc dokázaly trefovat přesně lajny, jednou jim pomohla i páska.

Napoak Muchová s Nosková byly v útlumu. Kupily zbytečné chyby, a když už se dostaly k možnosti vítězného úderu, zahrály ho slabě. Takže místo vítězného míče musely kolikrát zpátky do obrany.

Fanoušci se mdlý český pár snažili povzbudit. „Nevadí, holky, pojďme!“

Muchová s Noskovou zašly po prvním setu do útrob kurtu Philippe-Chatriera, aby si trošku pročistily hlavu a našly v sobě ještě kus motivace.

Ale tak nějak bylo cítit, že to bude těžké. A taky že bylo… Španělky pokračovaly ve stejných výkonech a soupeřky taky. Nedařilo se jim, neměly se čeho chytit. Nepřišel žádný moment, který by je nastartoval.

Ukázalo se, že Češky nejsou tak sehrané jako soupeřky. Vlastně už jenom to, že se dostaly do semifinále, je úspěch. Jejich příběh už určitě znáte… Daly se dohromady na poslední chvíli, původně měla hrát Muchová s Markétou Vondroušovou. Mělo to být ideální spojení (levačka, pravačka).

Zranění bylo proti. Spolupráce se ladila za pochodu, ale dál než na semifinále to nestačilo.

Tenisový chrám se postupně začal plnit. Nechyběla v něm spousta španělských vlajek. Lidé přišli ze dvou důvodů. Aby dotlačily Bucsaovu a Sorribesovou k medailím. Splněno.

Ale hlavně…

Aby sledovali jeden z vrcholů celých Her. Bitvu titánů Djokovič – Alcaraz.