Jak trénuje král: Carlito! Alcaraze cepovala legenda, pak se dlouho fotil

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Carlíto, Carlíto! Do toho potlesk, plné tribuny a typický zvuk, jak prudce švihají míčky. Desítky fanoušků, dobrovolníci nebo i členové ostatních výprav se přišli podívat, jak trénuje současný tenisový král. A reportér iSport.cz byl u toho. Takže sledoval i to, jak se Carlos Alcaraz, připravující se se svým trenérem Davidem Ferrerem, po tréninku vydržel 45 minut podepisovat a rozdávat selfie! Celé Španělsko bude dneska držet palce, aby v bitvě gigantů porazil Novaka Djokoviče.

Bylo to ve stejný čas, když se na hlavním kurtu Philippe-Chatrier dohrávalo finále mužské čtyřhry.

Ale kdo procházel náhodou kolem protějšího tréninkového kurtu, musel si říkat: „Tolik lidí, takový řev, co se tam hraje?“

Nic se tam nehrálo.

Tam trénoval nejlepší tenista světa. 21letý Alcaraz, nástupce legendárního Rafaela Nadala. V Paříži spolu hráli debla a ve snech si kreslili, že to budou oni, kdo zrovna na antuce hlavního tenisového chrámu bude hrát o zlato.

Ale už jsou ze hry, takže španělskou hrdost drží právě on. Při tréninku mu dělal sparinga David Ferrer, šéf výpravy a další významná postava španělského tenisu. Stěží byste mu tipli 42 let. Na hlavě svoji oblíbenou čelenku a pořád bylo vidět, jak to má v ruce.

Svého VIP svěřence dirigoval, sám se s ním pouštěl do prudkých výměn. Když Alcaraz piloval return, vyhlášený antukář si stoupl kousek před základní čáru, aby vyslal ještě větší ránu.

Pokaždé, když to Alcaraz vrátil, se ozval z tribun potlesk. Jindy to obdivně zahučelo. Nejlepší tenista současnosti makal naplno. Když zkazil servis, zanadával si. Jeden z menších kurtů byl obsypaný lidmi.

Nejčastěji španělskými příznivci. Největší tlačenice byla o to, kdo si bude sedět v první řadě. Mladí i starší měli v ruce mobily a snažili se pořídit si co nejlepší záběry. Střídali se i dobrovolníci. Kdo odešel se selfie fotkou, byl vítěz. A že jich bylo!

To hlavní však přišlo, až když odložil raketu. Jeden z dalších trenérů, kterých na kurtu bylo celkem pět, mu přinesl šest tenisáků. Alcaraz všechny podepsal a šel je rozházet mezi lidi. Betonové tribuny jsou na podobných kurtech malé, takže nemusel použít raketu.

Jenže to nebylo zdaleka všechno.

Pak přišel k tribunám a začal se podepisovat a fotit. Nikoho neodmítl. Rozdával autogramy na trička, na vlajky, na čepice. „Carlito! Carlito!“ se neustále ozývalo ze všech možných stran. Vítěz čtyř grandslamů si dal záležet, aby nikoho neodmítl.

Je znát, že od svého mentora Nadala neodkoukal jenom tenisový um, ale právě i způsob, jak se chovat k fanouškům.

Nejdřív prošel kolem jedné strany kurtu, pak pomalu bral druhou.

O podpisy i autogramy žádaly děti, ale i dospělí. Muži i ženy. Prostě všichni. Když už se zdálo, že Alcaraz odejde, z protějšího rohu se ozvalo: „Carlito, Carlito!“ Tenisový vládce se ohlídl a spatřil dvě mávající děti. Tak se k nim vydal, podepsal jim bílé kšiltovky a vyfotil se s nimi.

Až když si byl jistý, že nikdo nepřijde zkrátka, sbalil si věci a skrz kordon lidí se vydal na cestu do útrob Roland Garros. Obklopený ochrankou, pochopitelně. Jinak by se podepisoval až do rána…

Dneska ho čeká velká výzva. Postaví se 37letému možná nejlepšímu tenistovi historie, který ovládl 24 grandslamových turnajů.

Vyhrál, co mohl. Řada jeho trofejí by vydala na kilometry. Ale jedna věc mu chybí.

Olympijské zlato!

Populární Carlito udělá maximum, aby tahle věta platila i po neděli.