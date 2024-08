(Ne)úspěšný tenis mohl i přidat. Frustrace z brambor: Je to drsný...

Když tenisový boss v Paříži hodnotil české vystoupení, o kousek dál stála před novináři Karolína Muchová a jenom těžko zadržovala pláč. Měla vlhké oči, mluvila potichu.

Právě tenhle obrázek vypovídal o neúspěšném finiši českého tenisu, který je jinak národní sportovní chloubou. Bronz totiž mohly přidat oba deblové páry. Ovšem jak v sobotu mužský (Adam Pavlásek – Tomáš Macháč), tak v neděli ten ženský (Karolína Muchová – Linda Nosková) svoje partie nezvládly. Takže se naplnil ten nejhorší víkendový scénář. Dvě brambory… Přesně tak o čtvrtém místu v sobotu promluvil Pavlásek.

Rovněž z jeho slov bylo patrné, jak ho štvalo, že svoji pařížskou misi nezakončil vítězným míčkem. „Radši bych prohrál v prvním kole, než měl bramboru a byl blízko bronzu. I když to bylo blízko a zároveň daleko,“ vykládal 29letý daviscupový reprezentant, jenž se v dotazníku pro Sport Magazín před olympiádou svěřil.

Co by udělal, kdyby olympiádu vyhrál? „Ožral bych se.“

To teď může udělat leda žalem poté, co spolu s kamarádem Macháčem nezvládli dva poslední klíčové duely a jejich společné snažení vyšumělo do ztracena. Stejně jako v případě dámského páru. Únavné hodiny na kurtu, navíc leckdy v nedýchatelném vedru, a odjezd s prázdnou.

„Dřív se nám zápasy o třetí místo podařilo vyhrát, teď máme dvě porážky. Ale že se kluci dostali do semifinále, je velký úspěch. I to, že holky, které spolu hrají poprvé a čtyřhry moc nehrají, vyhrály tři zápasy,“ reagoval Pála.

Pokud jde o Muchovou s Noskovou, je třeba připomenout fakta. Dámy se daly dohromady na poslední chvíli, šlo o nouzové řešení poté, co se kvůli zranění omluvila Markéta Vondroušová. Původně měla hrát Muchová s ní, což by bylo ideální deblové spojení – pravák a levák. Osud byl proti.

Narychlo vytvořený pár se sehrával za pochodu, dál než na semifinále nedosáhl. Proti deblovým specialistkám, zvlášť v pozdější fázi turnaje, se nesehranost ukázala jako objektivní hendikep. V Riu 2016 se přihodilo něco podobného. Lucie Šafářová se na poslední chvíli spojila s kamarádkou Barborou Strýcovou, ovšem nakonec urvaly bronz.

„Ale to bylo něco jiného. My se známe s Bárou odmalička, hrály jsme spolu už dřív. Tam to nebylo, že bychom k sobě dostaly parťačku, s kterou bychom nehrály,“ vysvětluje pro Sport někdejší úspěšná tenistka klíčový rozdíl.

S tím souhlasí i Pála. „Byla vidět nezkušenost ze čtyřhry, vítězné Španělky spolu vyhrály velký turnaj v Madridu, předtím Paoliniová s Erraniovou jsou taky sehrané,“ popisoval tenisovou realitu.

Po extrému vytryskly slzy

I když deblová kvalita stála na druhé straně kurtu, výraz hráček po zápase byl výmluvný. Hlavně Muchová hodnotila se slzami v očích, všechno na ni dolehlo. Především náročný program, který je na olympiádě extrémně zhuštěný.

„Nastupovaly jsme s tím, že nevíme, co od toho máme čekat. Nějak jsme na medaile od začátku nepomýšlely,“ poodkryla svoje pocity. „Potom se k tomu člověk dostane tak blízko, byly jsme v boji o medaile, které jsme obě dvě strašně chtěly. A dvakrát nám to po sobě takhle uklouzlo. O to je to smutnější a bolestivější…“

Mluvila potichu, očima měla vlhké.

Tenisová bilance tedy po víkendu zůstala stejná jako před ním. Jedna medaile, ale zato hned zlatá! Z tohoto pohledu tenis potvrdil svoje veledůležité postavení v české výpravě. Jsou to čtvrté Hry v řadě, v níž tenisté získali medaili.

„Někde tajně vzadu jsem doufal, že bychom tady mohli mít dvě medaile. Ale i jedna, jakákoliv, je strašně ceněná. Navíc zlatá! Je to super výsledek, absolutně skvělý. Ale to, že pak po semifinále máme dvě čtvrtá místa, je drsný. Dřív se to zvládlo, teď ne,“ dodal Pála.

Jedno je však jisté. Poznávacím znamením pařížského snažení bude zlatý pár Siniaková – Macháč. „Zvládli to skvěle. Je to úžasné. Tenhle úspěch je bude navždy spojovat,“ říká Šafářová a lituje, že lepší výsledky nemohla předvést Barbora Krejčíková.

Kvůli extrémně únavnému programu, po vítězném wimbledonu, si vůbec neodpočinula.

„Bylo to hrozně náročný ustát. Na to, kolik toho měla za sebou, nechala na kurtu všechno,“ hodnotí někdejší tenistka, čtyřnásobná vítězka Fed Cupu.

Areál Roland Garros je od pondělí prázdný, boje na pařížské antuce končí. Tenisté se bleskově rozjíždějí za dalším programem.

I v tom je specifikum olympiády v jejich podání. Úspěch nejde oslavit, neúspěch musí rychle přebolet.