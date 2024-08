Expert: Nejsem Djokovičův fanda, ale je NEJ. Co je průšvih olympiády?

Novak Djokovič to dokázal! Ve finále olympiády porazil Carlose Alcaraze a slaví vytoužené zlato • ČTK / AP / Manu Fernandez

Nula titulů v podprůměrné sezoně. Nedávná operace kolene. V olympijském finále o šestnáct let mladší přízrak, jenž ho před třemi týdny hravě odrovnal v boji o wimbledonský titul a na antuce, svém nejsilnějším povrchu, měl mít před 37letým kmetem Novakem Djokovičem ještě víc navrch. Přesto srbská legenda vykonala zázrak, kterým omráčila celý svět. I experta Vladislava Šavrdu, jenž už Djokoviče bez váhání pasuje na nejlepšího tenistu všech dob.

Zdá se, že i vám Srb neskutečným výkonem ve finále proti Carlosi Alcarazovi vyrazil dech.

„Rozhodně, dokázal něco neuvěřitelného. Nepatřil jsem mezi jeho největší fandy, protože některé jeho projevy na kurtu mi vždycky připadaly příliš teatrální. Dneska je ale už bez pochyby, že to je nejlepší tenista všech dob. Je neuvěřitelné, jak dokáže vyhrávat turnaje na všech površích. Opravdu něco neskutečného! Jen mě zaráží jedna věc.“

Jaká?

„V rozhovorech po finále říkal, že má dál motivaci. Jenže já už si neumím představit jakou.“

Třeba pětadvacátý grandslam, aby překonal Australanku Margaret Courtovou, s níž se dělí o absolutní rekord.

„Jasně, ale to už je taková zvláštní motivace poměřovat se se ženskými rekordy.“

Djokovič dokonce říkal, že by rád hrál olympiádu i za čtyři roky v Los Angeles. Věříte, že to je možné?

„Teď je to takové prohlášení v euforii. Samozřejmě zdravý pořád je, ale čtyři roky jsou šíleně dlouhá doba, během které se může leccos přihodit.