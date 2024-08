Zlatý mix Siniaková a Macháč: Obavy po rozchodu nebyly, jsme profíci

Upoutal nejen jejich vítězný tenis, ale i všechno, co se semlelo okolo. Také zahraniční reportéři zjišťovali: „Jste stále spolu?“ Někdejší milenci se tím nenechali vykolejit, mluvili o tom, že je to přísně tajné a jsou rádi, když jsou z toho ostatní zmatení.

Sportovní národ si je o to víc oblíbil, po každém vítězném zápase se řešilo: Dali si pusu? Po finále si dali. Se slzami v očích… Kvůli mimořádně nabitému programu společné interview probíhalo naněkolikrát. Nejdřív přímo v Paříži, potom na dálku.

Není čas na velké zlaté dojímání. Tenisový kolotoč už zase frčí na plné obrátky.

Jaký máte z celých Her nejsilnější okamžik?

Siniaková: „Vypíchnout pouze jeden je náročné, ale asi vyberu můj emocionální zážitek při hymně na stupních vítězů. Měla jsem opravdu radost, že se mi to znovu povedlo, tak mě to velice dojalo, což jsem ani nečekala.“

Macháč: „Když se nám podařilo získat zlato. Ten pocit nejde popsat.“

Máte radost z toho, jaký ohlas vyvolalo nejen vybojované zlato, ale i příběh vašeho páru? Aktuálně jste nejsledovanější česká dvojice.

Macháč: „Určitě je to zajímavé.“

Siniaková: „Je příjemné, že nám všichni tak moc fandili a blahopřáli. Ale myslím, že víc jsme se snažili užívat tu naši cestu, než co lidé řeší kolem.“

Těší vás, jak vám fanoušci přáli, abyste se po společném prožitku zase k sobě vrátili?

Macháč: „Je to hezké od nich.“

Siniaková: „Ani jsem si nevšimla, že byly nějaké takové prosby. Ale vypadá to, že jsme dojali celý svět, a to je moc hezké.“