ONLINE: Satkovou čeká po vítězství v kvalifikaci semifinálová jízda

Čekání na první olympijskou medaili české výpravy v Paříži by mohla ukončit vodní slalomářka Gabriela Satková, která vyhrála úterní kvalifikaci, když předstihla i největší favoritku Jessicu Foxovou. Do semifinálové jízdy tak vyjede jako 18. poslední ze startovní listiny, dvanáct nejlepších postupuje do podvečerního finále. Naváže Češka na skvělý včerejší výkon? To sledujte v ONLINE přenosu na webu iSport.cz, semifinále začíná v 15:30, finálové jízdy jsou na programu o zhruba dvě hodiny později.