Finále! Prskavec chyboval, chystá zlatý útok. Jak jel táta s ním. Co říkal?

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Po hokejovém zlatém finále přichází doba, kdy se Česko na chvíli zastaví. Zraky míří do města Vaires-sur-Marne, vzdáleného asi 40 kilometrů od Paříže. Od půl šesté se do peřejí vrhne i Jiří Prskavec. Gigant svojí disciplíny. Obhájce olympijského zlata. V semifinále chyboval, zajel až šestý čas, ale teď se všechno maže. Rezervy měl i Francouz Castryck, jeho hlavní rival. A jak semifinále prožíval jeho táta i trenér?

Lodí ťuknul do branky číslo 12. Což ho stálo penalizaci. Nádherně projel jednu z těžkých protibranek, v závěru už možná lehce vypustil.

V Tokiu sice do finále vyrážel jako poslední, nejlepší, ale to se všechno maže.

Takže si připravte prsty, abyste pořádně mohli mačkat palce. Blíží se doba, kdy by Česko mělo přidat první medaili. Pokud možno zlatou.

To si jistě přeje i Prskavcův největší fanoušek. Táta Jiří. Reportér Sportu ho sledoval, jak jízdu prožíval. Před startem už se nervózně pohupoval. Na hlavě kšiltovku, akreditaci obmotanou kolem břicha. Nejdřív syna sledoval na velkoplošné obrazovce. Už v tu dobu se ohýbal v pase, jako by s ním byl v kajaku. Dělal pohyby, které byly potřeba. Až tak každého trenéra jízdy svých svěřenců, tady syna, vtáhne.

Potom vedle něj běžel. Rukama gestikuloval. Občas ji natáhl, pak se zase pootočil v boku.

Hrozné nervy…



„Sjel to tak, jak potřeboval. Opatrnější, přesnou jízdou. Byli jsme domluvení, že bude mít vše pod kontrolou podobně jako v kvalifikaci. A víceméně to splnil," reagoval po semifinále právě Jiří Prskavec starší.



„Jenom jsem trochu znejistěl při jednom zbytečném šťouchu, kdy se mu trochu změnila voda a vzal bránu ze strany lodí. Ale na ostatních byl přesně. Postup ze šestého místa je tak akorát, rezerva tam určitě je," dodal táta i kouč v jedné osobě.

U kanálu fandil stejně jako ve středu i Martin Doktor, šéf olympijské výpravy. Dorazili i další sportovci. „Svoje problémy musím hodit za hlavu a je třeba podpořit parťáka,“ říkala po svém zpropadeném závodu Gabriela Satková.

To ještě měla slzy v očích. Tak moc jí trápilo, že finále nezvládla a skončila šestá. Ale teď to byla ona, kdo se snažil alespoň ze břehu posílat české jedničce sílu a energii.

Tribuny byly plné. Když hlasatel oznámil českého závodníka, ozval se obří aplaus.

Jirííííí Prskaaaveeec!

Tohle znělo z reproduktorů, lidé jásali. Občas byl trochu zmatek vyznat se v tom, kdo komu fandí, protože české i francouzské vlajky mají stejné barvy. Takže to byl souboj i v hledišti. Nejenom v peřejích.

„Jirka je šikovnej. Zvládne to,“ shodla se skupinka českých fanoušků, kterou cestou do areálu ve městě Vaires-sur-Marne, vzdáleného asi 40 kilometrů od Paříže. Kdo se sem chtěl dostat, mohl si nechat poradit od desítek dobrovolníků, kteří s cedulí stáli na všech důležitých přestupních uzlech a ukazovali cestu.

Svého kamaráda přišel povzbudit i Ondřej Synek, někdejší veslař, majitel tří olympijských medailí. „Musím povzbudit souseda!“ pousmál se. V Brandýse nad Labem bydlí asi sto metrů od něj. Výborně se znají, takže i on, dvoumetrový habán, jenž na lodi celý život couval, se dokázal dobře vžít do toho, co šampion prožívá.

„Určitě i on je nervózní, i když to na sobě nedává moc znát,“ hlásil Synek. Upozornil hlavně na silného Francouze, který má výhodu, že měsíce a měsíce brousil peřeje právě v tomhle kanále.

Ale teď už nic nedožene.

Karty jsou rozdané, v půl šesté to vypukne.