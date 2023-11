Tak vypadá olympijská kolekce pro Paříž. Odkazuje na 100 let staré zlato

Obří česká vlajka visící od stropu foyer holešovického WPP Campusu dominovala představení sportovní olympijské kolekce, kterou představil Český olympijský výbor. Její zmenšenina bude olympioniky provázet na každém kroku. Státní vlajka na hrudi bude připomínat oblečení československé výpravy na OH 1924 v Paříži.

„Odkazujeme se k odkazu našich předků přes sto lety. Snažíme se vrátit k poslední olympiádě, která byla v Paříži v roce 1924. Byla to pro nás přelomová olympiáda, protože Bedřich Šupčík získal první zlatou medaili. Hledali jsme propojení a našli ho ve vlajce, kterou tehdy měli sportovci na prsou také,“ vysvětlil předseda ČOV Jiří Kejval. „Získali jsme samostatnost v roce 1918, až v roce 1920 byla uzákoněná česká státní vlajka. Na olympiádě v Antverpách se to zkusilo, v roce 1924 to bylo naostro a sportovci ji měli na prsou.“

Část sportovců měla tehdy bílá trika s vlajkou, část černá se stejným motivem. A někteří olympionici šli v tomto sportovním oblečení – namísto obleku – i na slavnostní zahájení, neboť hned poté závodili.

„Jsem hrdý na českou vlajku a jsem rád, že ji budu nosit na hrudi,“ řekl kajakář Jiří Prskavec, olympijský vítěz z Tokia.

Sportovní kolekci olympijského týmu znovu vyrobila společnost ALPINE PRO. Kolekce, dostupná pro fanoušky, obsahuje mix produktů v barvách české trikolóry, ale taky v černozlaté kombinaci.

„Oblečení propojuje funkčnost, design a národní barvy. Na její tvorbě jsme spolupracovali se sportovci – Kateřinou Neumannovou, Kristiinou Mäki, Lukášem Rohanem, Martinem Doktorem a Patrikem Jahodou,“ řekla Veronika Paulenová, designérka kolekce.

Při představení kolekce se do kousků pro Paříž oblékli lukostřelkyně Marie Horáčková, vodní slalomář Jiří Prskavec a střelec Jiří Přívratský.

„Za mě je to krásné. Ještě, když se to dosadí do historie, je to paráda,“ řekla Horáčková, která si letos pod českou vlajkou poslechla hymnu po vítězství na mistrovství světa v Berlíně. „Až pod tou vlajkou si člověk uvědomí, co dokázal, jak velká věc je to pro tu zemi. Říkám, že nejkrásnější písnička je naše hymna, která se s tou vlajkou pojí.“

Do přípravy kolekce se poprvé zapojili i paralympionici, i když společné oblečení nosili již v minulosti.

„Jsme rádi za čím dál tím silnější propojení olympijského a paralympijského sportu. Sport ve všech podobách přináší inspirativní příběhy. Sport je jenom jeden,“ řekl Miroslav Šperk, generální sekretář Českého paralympijského výboru.

Nástupovou kolekci českého týmu na olympijských hrách v Paříži navrhne Jan Černý, pětadvacetiletá mladá hvězda módních mol, který má za sebou půlroční stáž u Louise Vuittona.

Sportovní ředitel ČOV Martin Doktor byl nedávno v Paříži na inspekční cestě a zjistil, že olympijské město je na Hry už dobře připraveno.

„Především v místech, kde by měli sportovci bydlet, je to extrémně dobře připravené. Olympijská vesnice je o hodně hezčí, než byla v Tokiu, je členitá, je to doopravdy hezká vesnice,“ řekl Doktor. „Věci budou hodně vevnitř ve městě, z hlediska bezpečnosti to bude náročné. Dělali jsme ale rozhovor před Českým domem, trošku jsme se posunuli od tašky, a během pěti minut tam bylo auto security, jestli je to naše taška, nebo mají zavolat pyrotechnika. Francouzi neustále opakují, že chtějí být lepší než v Londýně. Věřím, že podle toho to bude vypadat.“