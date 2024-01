Šéf pozemního hokeje o cílech, Češích či nejistotě peněz od státu: Bolí to celý sport

V rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz někdejší nizozemský pozemní hokejista přiblížil, jakou nejistotu český „pozemák“ prožívá po nezařazení mezi 30 prioritních sportů i přes fakt, že je součástí olympijského programu. Gino Schilders mluvil také o cílech, kterých by rád dosáhl během prezidentování, nebo o své dobrodružné cestě z rodné vlasti do Česka.

Když se českým pozemním hokejistkám povedlo oproti původním plánům s velkým předstihem dostat se na kvalifikaci o olympiádu, šlo o velkou ránu pro rozpočet?

„No je to trošku rána pro rozpočet, ale nejprve se samozřejmě díváme na sportovní cíle. Neříkám, že peníze jsou vedlejší, ale na prvním místě je rozhodně radost, že máme vůbec tu možnost. Holkám moc fandím. Byť byl plán trochu jiný, turnaj je pro nás extrémně důležitý i pro rozvoj. Pro nás je klíčové, že mladá generace hraje víc mezinárodních zápasů proti nejlepším týmům světa.“

Pominuli dlouhodobý plán na kvalifikaci pro hry v Los Angeles, narážíte i na přesun letošního kvalifikačního turnaje z Číny do Indie?

„Ano, rozpočet byl původně zhruba dva miliony korun, když jsme počítali s kvalifikací v Číně. Jenže pak se turnaj přesunul do Indie. Doufali jsme, že to bude do nějaké míry levnější. Je to podobné, nebo o trošičku dražší přes víza a další věci. Rána to tedy je, ale horší je nejistota.“

Máte na mysli podporu od Národní sportovní agentury?

„Momentálně pořád nevíme přesně, kolik peněz dostaneme od NSA na letošní rok, obzvláště po prioritizaci sportů v Česku. Nejistota je pro nás problém a myslím si, že mluvím i za řadu dalších kolegů či kolegyň. Přitom jsme v olympijském programu. První rok jsme dostali hodně peněz, na kterých jsme stavěli model šest let dopředu. Druhý rok jsme dostali zhruba polovinu a teď… nevíme nic. Bohužel. A to už je leden 2024.“