Podrobnosti „výchovy“ zázračné bruslařky: Obří číslo prášků, Rusko ji obětovalo

Od svých 13 do 15 let dostávala ruská krasobruslařka Kamila Valijevová 56 různých léků, potravinových a výživových doplňků, které nejsou na seznamu zakázaných látek Světové antidopingové agentury (WADA). Oznámil to nyní Sportovní arbitrážní soud, který na konci ledna potrestal sedmnáctiletou závodnici čtyřletým zákazem startů za pozitivní dopingový test na ruském šampionátu v prosinci 2021. Informovala o tom BBC.