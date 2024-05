Lehečka: strach a slzy... Podezření na zranění, které může škrtnout i OH

Z euforie do deprese. Krutost údělu sportovce poznává Jiří Lehečka. Fakt, že musel v pátek skrečovat premiérové semifinále kariéry na turnaji ATP 1000, není tím nejbolestivějším. Česká tenisová jednička se vrátila z Madridu, kde jí ještě na místě pomáhal profesor Pavel Kolář, s podezřením na únavovou zlomeninu bederního obratle. Pokud se diagnóza potvrdí, může to znamenat stopku až na několik měsíců. A to v nejnabitější části sezony, kdy už je na obzoru Roland Garros (od 26. května), Wimbledon (od 1. července) i pařížská olympiáda (od 27. července).

Bolesti zad, kvůli kterým Jiří Lehečka vynechal start antukové sezony a na oranžové hlíně začal hrát až v Madridu, kde skolil Rafaela Nadala a postupem do semifinále zapsal zatím jeden z životních úspěchů, mohou být vážnějšího charakteru. „Je podezření na únavovou zlomeninu obratle. Oběma nám ukápla slzička. Je to těžké po tom všem, co se tam odehrálo,“ smutnil Lehečkův trenér Michal Navrátil.

Do španělské metropole přiletěl narychlo i profesor Pavel Kolář, jenž se snažil tenistovi ulevit před pátečním semifinále s Kanaďanem Felixem Augerem Aliassimem. „Chtěl bych mu za to moc poděkovat, už se zraněním ale nešlo nic dělat. Jak rostla zátěž, problémy se prohlubovaly. Když se pak Jirka natahoval k bekhendu, chytlo ho to a už trpěl. Volal jsem na něj, ať skrečuje, že zdraví je přednější,“ líčil Navrátil okamžiky, kdy jeho svěřenec nakonec Kanaďanovi vzdal za stavu 3:3 v prvním setu.

Dvaadvacetiletého Lehečku, jenž si v novém vydání žebříčku ATP vyrovnal 23. místem osobní maximum, nyní čekají vyšetření v Praze. Až ta určí, jak je skutečně situace vážná. Lehečka se již odhlásil z turnaje v Římě, jenž startuje tento týden. „Roland Garros je s velkým otazníkem. Za chvíli je i Wimbledon… Tohle je nejhorší možné období, kdy se zranit. Všichni jsme z toho hodně skleslí,“ líčil Navrátil, jenž Lehečku trénuje spolu s Tomášem Berdychem. Zároveň se však snaží trenérský štáb zůstat pozitivní. „Jirka je mladý a dobře stavěný kluk, léčba se může urychlit. Hlavně se ale musí udělat pořádně, ne aby se zranění vracelo. Ať je Jirka v pořádku, to je to hlavní,“ přeje si Navrátil.

Lehečka letos v lednu v Adelaide vyhrál první ATP turnaj kariéry, zahrál si čtvrtfinále v Indian Wells a semifinále v Madridu. Významně zlepšil výsledky na velkých turnajích a blížil se cíli, jímž je pro letošek vpád do top 20. „Předváděl skvělé výkony, v Madridu ukázal ohromný pokrok po mentální stránce, zvládl strašně těžké zápasy s Rafou a nakonec i Medveděvem. Může jít s hlavou nahoru, dokázal, že má úroveň na ten největší tenis a dostal se do povědomí soupeřům. Bohužel pak přijde tohle… Bohužel to je sport. Jirka se ale uzdraví a zase do toho vlítneme,“ sliboval Navrátil za celý tým.

Pozitivnější zprávy naopak přicházejí z týmu osmnáctiletého Jakuba Menšíka, jenž v Madridu skolil dva soupeře včetně světové desítky Grigora Dimitrova, než ve 3. kole vzdal kvůli problémům s pravou paží. Menšík se momentálně vyhřívá na životní 65. příčce žebříčku a může se posouvat dál. Doma v Česku našel lékaře, který identifikoval problém a ruku mu „napravil“. V sobotu už mladý talent odletěl do Říma, kde bude tento týden startovat.