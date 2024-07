LOH ONLINE, 5. den: Čekání na medaili trvá! Semifinále plave Horská

Česká výprava je v Paříži stále bez zisku olympijské medaile. Ve středu se to nezmění, o cenný kov sice usilovala ve finále vodní slalomářka Gabriela Satková, ale skončila až sedmá. Freestylistce Ivetě Miculyčové se sen o medaili rozplynul. Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem porazili Rakušany a postupují do play off. V lukostřelbě měla šanci Marie Horáčková, ovšem vypadla hned ve druhém kole proti Korejce Nam. Pokračovat v singlu nebude vyřazená Barbora Krejčíková. Kompletní dění na LOH v Paříži sledujeme ONLINE.