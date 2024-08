Smutný rekord. Ještě že to zachránil mix! A přidá se obr na tatami?

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | K obří obrazovce se upínaly oči nejenom českých fanoušků. Ale i funkcionářů, kteří se sešli na trati. Teď už to musí vyjít. Prostě musí. Jirko, jeď! Po krachu předešlých nadějí se sportovní národ upnul k šampionovi z Tokia. K favoritovi číslo jedna. Ke spasiteli… Jenže ani jemu to neklaplo, skončil osmý. „Nezlomil jsem prokletí,“ vystihl to kajakář Jiří Prskavec. Svoje francouzské, ale i celé výpravy. Ještě že ve čtvrtek pozdě večer to cinklo na tenise! I tak to je vyrovnaný historický rekord z roku 1996, pokud jde o čekání...

Nejdřív to měl být střelecký mix. Nic. Ani Barbora Seemanová nedoplavala ve své parádní disciplíně k senzační placce.

O. K., čeká se dál.

Co kanoista Lukáš Rohan? Ten už to zlomí, ne? Nezlomil. Veterán Jiří Lipták nenapodobil Tokio a už po kvalifikaci bylo jasné, že brokovou puškou medaili nesestřelí.

Nevadí, ona to zařídí mladá slečna Iveta Miculyčová, která díky trikům na BMX porazí svět! Jenže druhou jízdu ani nedojela. Kanoistka Gabriela Satková zářila v kvalifikaci i v semifinále. Jela o zlato! Reportéři už si chystali oslavné články o první medaili, kterou vyloví sympatická studentka Vysoké školy ekonomické.

Nic. Zase nic. V cíli plakala. Už v tu dobu se chystala, že vyrazí druhý den fandit svému kamarádovi Prskavcovi. „Musím zahodit svoje zklamání a jít podpořit parťáka,“ hlásila ještě s vlhkýma očima. Zklamání jenom těžko vstřebávala.

Měl to být den D, který Česko spasí.

A střih do reality? Fenomén disciplíny bouchne pádlem o loď. Ví, že je po nadějích. Ideálně nevyšlo semifinále, potom ani finále.



„Nebyl to můj den,“ vykládal. Porážku vzal sportovně, popsal ji realisticky. Ale co naplat. Ani on, záruka zlata, z českého pohledu nesmazal nulu. Ta dnes (v pátek) bliká sedmý den, což je vyrovnaný historický rekord z roku 1996. Tehdy přišel první cenný kov právě až v ten sedmý, zásluhou bronzového střelce Miroslava Januše.



I když... Fyzicky Česko placku ještě nemá, ale už je jedna na světě! A to díky večernímu mixu Tomáš Macháč - Kateřina Siniaková.

A je sedmý den. Den, kdy přichází další naděje. Velký kamarád Prskavce. Z legrace se jim říká malej a velkej. Teď je čas, aby historické fiasko nedopustil ten velkej. Obr Lukáš Krpálek, který může završit olympijský hattrick.

„Věřím, že jo! A že odteď už to klapne všem českým sportovcům,“ přál si kajakář, který se na judo vyrazí osobně podívat. Také on bude mačkat palce, aby se doba sucha zastavila a přišel nějaký medailový déšť. Ten se, mimochodem, strhnul ve čtvrtek několik desítek minut té, co Prskavec dojel. Mračna se zatáhla nad kanálem, ovšem nebyly to zlaté kapky.

Přijdou dneska?

Je to nejdelší čekání právě od Atlanty. V Londýně (2012) a v Riu (2016) se česká vlajka zapíchla na medailovou mapu pátý den.

Naděje se upínají i k tenisu. Ten to měl báječně rozjeté, ale také nad sítí se to zadrhlo. Ze hry je wimbledonská šampionka Barbora Krejčíková, která neobhájí zlato z deblu z Tokia s Kateřinou Siniakovou. Ale výtečně se jí daří s někdejším přítelem Macháčem a dnes se porvou o zlato!

A celkově dobrá zpráva?

I v té zmiňované Atlantě, kdy se fanoušci dočkali až sedmý den, nakonec Češi ještě zvládli skvěle zafinišovat a získali dohromady 11 medailí. „Věřím, že to někdo prolomí,“ svěřil se Prskavec, jemuž se to nepodařilo.

Česko tedy vyhlíží dalšího spasitele. Krpálka. Muže, u něhož hrozí, že se mu do cesty ve finále postaví Teddy Riner, místní legenda. Kdyby ho přepral, to by byl panečku start za lovem medailí. A může se rozjet medailový kolotoč, protože Češi mají i druhý týden v záloze favority (atletika, beach…)

„Čekání je dlouhé, ale někdy prostě musí přijít útlum, abychom zase šli nahoru. I kdyby se nám letos tolik nezadařilo, tak věřím, že za čtyři roky budeme zpátky,“ doufá Prskavec. Když o tom mluvil, hrála za ním italská hymna na počest vítěze.

Bude už dnes znít ta česká?