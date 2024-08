LOH ONLINE, 9. den: Konec volejbalistů, pistoláři do finále neprošli

Program olympijských her v Paříži se už dostává do druhé poloviny. Čekání na třetí českou medaili pokračuje, Karolína Muchová s Lindou Noskovou zápas o bronz v ženské čtyřhře nezvládly. Hodně sledované je finále mužské dvouhry mezi Novakem Djokovičem a Carlosem Alcarazem i souboj nejrychlejších mužů na stovce. Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner v Paříži dohráli, nezvládli osmifinálový duel. Pokračuje soutěž v kayakcrossu, v akci jsou čtyři čeští atleti. Kompletní průběh Her sledujte v ONLINE reportáži na iSport.cz, medailové pořadí zemí najdete ZDE>>>