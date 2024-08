LOH ONLINE, 12. den: Švábíková sahá po medaili! Už má český rekord

Ve finále tyčkařek fenomenálně bojuje Češka Amálie Švábíková! Dokonce už usiluje o medeili. Olympijská středa byla jinak ve znamení Adama Ondry, po výborném představení si zajistil účast ve finále kombinace. Do semifinále se dostali rychlostní kanoisté Martin Fuksa i Josef Dostál. Do stejné fáze putuje i kajakářka Anežka Paloudová. Mezi atlety prošla do finále oštěpařka Nikola Ogrodníková i výškař Jan Štefela. Opravy absolvovala Kristiina Mäki, doběhla ale pátá, a tak v Paříži končí. Kompletní dění z Her sledujte ONLINE na iSport.cz. Medailové pořadí zemí najdete ZDE>>>