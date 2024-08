Katastrofa se zlatým lemováním. Sport se zamýšlí, proč Česko strádá

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Tipovali jsme dvanáct medailí. A stojíme si za tím, že byly ve hře. Výsledek je však na pendrek. Aspoň z pohledu počtu medailí olympijské výpravy v Paříži, která se vrací s pěti kousky Eiffelovky (3-0-2). Je to nejmenší úroda za dobu samostatného Česka a ještě daleko dál, od Los Angeles 1932. Tři zlata bilanci výrazně vylepšují, protože o ně jde na olympiádách především. Jenže… „V obecné přípravě máme obrovské mezery. Pokud se to nezacelí v nejbližší době, tak nám ujede vlak,“ říká šéf ČOV Jiří Kejval. A těch problémů je víc.

DOKTOROVY ŽILETKY

Lukáš Krpálek. Jiří Prskavec. Jiří Přívratský. Jakub Vadlejch. Barbora Krejčíková. Giganti svých sportů, všichni bez medaile. Čeština na to zřejmě nemá to správné slovo. V angličtině jedno existuje – ridiculous. Smáli byste se, akorát je to tak nesmyslné, že vám vlastně do smíchu není.

Krpálek, možná v životní formě, prohrál kvůli jediné sekundě, kdy zaváhal a nabídl Japonci Saitovi chvat, který ho se svými 170 kilogramy dotlačil na zem. Prskavec udělal v brankách možná zlaté kouzlo, které mu zkazila patka lodi, jež se dotkla branky. Přívratský si neutáhnul řemínek na střeleckém obleku. Vadlejch prohrál bronz o šířku makronky. Čerstvá wimbledonská šampionka Krejčíková se naplno obětovala, náročný program ji ale dostal.

„Je na tom vidět, že rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem se rovná velikosti hrany žiletky. Je to hned,“ řekl šéf mise Martin Doktor. „V konkrétních případech mě mrzí, že se to nepovedlo. Že neměli štěstí, něco nešťastně pokazili.“