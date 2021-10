Příběhy českých paralympijských hrdinů: medaile pro tátu, židle i helma

Čeští handicapovaní sportovci přivezli z paralympijských her v Tokiu celkem osm medailí. Zisk cenných kovů je přitom stojí kromě tréninků i spoustu dalšího úsilí. Kvůli malé podpoře musí čeští paralympionici chodit do práce a přípravu, rehabilitace i nákup speciálních sportovních pomůcek si hradit sami. Přečtěte si osm příběhů český medailistů, kteří se dokázali poprat s nepřízní svého osudu.

Tréninky nejlepšího handicapovaného lukostřelce světa přitom ve velké míře probíhají jen v domácích podmínkách. „David je taková Sáblíková české lukostřelby. Ona jezdila na umakartové desce a on zase střílí doma v garáži,“ prozradil pro pořad 168 hodin lukostřelec a Drahonínského kamarád Martin Dufek.

V Centru Paraple se seznámila s Davidem Drahonínským, který si všiml, že má Šárka stejný hendikep jako on. Nabídl jí proto, že sežene luk pro leváka, aby si mohla sport taky vyzkoušet. Nový koníček Šárku chytl natolik, že zanedlouho začala sama závodit. S Davidem Drahonínským se stali nerozlučnou dvojicí, která dlouhodobě patří ke světové špičce.

Arny, jak mu přezdívají jeho blízcí, se narodil bez pažních kostí a s vykloubenými koleny. Kvůli svému postižení musí proto elektrickou časomíru pod vodou mačkat hlavou. Bod je k tomu ovšem přizpůsobený. I když plavci narazí do stěny v plné rychlosti, nemůže se jim díky měkkému polstrování nic stát.

Plavec Arnošt Petráček byl letos na paralympijských hrách českým vlajkonošem. V Tokiu měl jasný cíl – obhájit zlato z Ria v závodě na 50 metrů znak. To se mu nakonec těsně nepodařilo. Ve finále českého reprezentanta porazil o pouhých 27 setin Rus Roman Ždanov, a to s časem 40,99 sekundy. Oba plavci tak překonali dosavadní světový rekord.

3. místo: vrh koulí (F53) - Aleš Kisý

Atletiku kombinuje s rugby

Na předchozích dvou paralympijských hrách skončil Aleš Kisý na skvělém, leč nemedailovém čtvrtém místě. V Tokiu se mu ovšem podařilo smůlu prolomit a byla z toho bronzová medaile.

Podle jeho slov za vítězství vděčí kromě poctivé přípravy i nové házecí židli. Tu handicapovaní sportovci používají kvůli tomu, aby nespadli na zem. Pořizovací cena házecí židle se pohybuje okolo půl milionu korun.

Aleš Kisý je upoután na vozíček už přes dvacet let. Může za to nešťastný skok do vody na trutnovském koupališti. Teprve po dvou letech od této události v sobě našel sílu a začal opět se sportem. Atletiku začal původně dělat jen jako doplňkový sport k rugby, které dodnes aktivně hraje.