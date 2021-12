Skikrosařka Kučerová: Na ZOH chci jet finále. Konečně nejsme chudší sousedi

Fenoména Tomáše Krause ještě zažila v jednom týmu a teď se skikrosařka Nikol Kučerová chystá připomenout fanouškům, jaké to bylo, když létal mezi nejlepšími. „Na olympiádě bych chtěla jet finále,“ říká. Ve skikrosu je už na hraně medaile, o níž ostatně mluví trenér Tomasz Žerebecki. A to přesto, že se ještě nedávno cítila mezi soupeřkami jako chudá příbuzná.

Finále je váš jasný cíl?

„Určitě jo. Kdybych si dávala menší cíle, bylo by to nefér vůči trenérovi, všem partnerům, i vůči sobě samotné. Proč bych to jinak dělala? Jak to dopadne, je jiná otázka. V atletice víte, jak na tom jste fyzicky, jak běháte, u nás můžete mít sebelepší formu, ale vypne vám lyže, někdo vás srazí a je po závodě. Výsledek je víc o štěstí. Ale děláme maximum, abych byla připravená.“

Jak reálné vaše šance jsou?

„V současné době na to mám víc než kdykoli předtím. Skikros jezdím fakt dlouho, až poslední dva roky mám pocit, že jsme profesionální tým. Za dva roky jsem udělala progres jako za předchozích osm let, takže by to mohlo být fajn.“

Máte za sebou už dvě sezony osobní spolupráce s polským expertem Tomaszem Žerebeckým. V čem se ještě český tým posunul?

„Úplně se nechci patlat v tom, co bylo. Profesionalita českého sportu občas zaostává, systém zamrzne v tom, co kdysi fungovalo, a nesnaží se to posouvat dál. Ale od té doby, co přišel Tomek, je tam snaha pracovat na každém detailu. Promýšlíme věci, nad kterými mě nenapadlo ani přemýšlet. Připadám si, že najednou jsme ten profesionální tým, ne ti mladší, chudší sousedi, co se snaží přijet na Světový pohár s tím, že náhodou tam možná něco vyjde. Jsme kvalitativně srovnatelní s ostatními.“

Má to vliv na vaše sebevědomí?

„V posledních dvou sezonách se začalo ukazovat, že mi to psychicky pomáhá. Měla jsem problém už v alpském lyžování, když jsme přijeli na závody a já tam viděla obrovské týmy a jejich zázemí. Připadala jsem si jako chudý příbuzný a psychicky mě to sundalo. I když jsem v tréninku byla schopná s holkama jezdit, dostávala jsem pak strašně moc. Nebyla jsem psychicky tak silná. Nechci se vymlouvat, ale když teď vidím, jak pracujeme, líp se mi závodí a mám větší sebevědomí. Neřeším, že oni dělali tohle a my ne. Je to hlavně o psychice.“

Co konkrétně se zlepšilo?

„Úplně vše. Technika jízdy i věci, co mi přijdou jako drobnosti, ale ve finále dělají ten velký rozdíl. Dřív to jako bylo: 'Dobrý, jezdíš v pohodě.' Ale pak jsme přijeli na závody a dostala jsem kotel. 'No jo, prostě máš vysoký postoj.' Tak ale proč jsme to neřešili v tréninku? Teď když mám takový problém, tak řešíme, jak a proč to je. Snažíme se jít po příčině, proč něco nejde a jak to zlepšit.“

Pomáhá, že máte v týmu i mladou parťačku Dianu Cholenskou, vicemistryni světa juniorů?

„Jo, je to fajn. Máme srandu, navzájem se podporujeme. Je příjemnější, když to na závodech není jen na vás. Vypadnu a můžeme jet domů. A i ta pozornost trenérů není jen na mě. Když jsem byla na závodech sama, tak mi byli pořád za zadkem (směje se) Nebyla to jejich chyba, ale měli tam jen mě a každou volnou jízdu jsem byla pod dohledem. V týmu je to lepší.“