Fenomén Švancer: Mám v sobě kus Čecha i Rakušáka. Na X Games mě sekli

Důvody vašeho přestupu k Rakušanům jsou zjevné. Žijete tam od šesti let, našel jste pro svůj sport podmínky. Přesto, jaké to bude závodit na olympiádě za Rakousko, a ne za Česko?

„Mám v sobě kus Čecha, mám v sobě kus Rakušáka. Je to moje první olympiáda, jsem zvědavý, co mě čeká. Určitě se budu snažit podat co nejlepší výkon.“

Před týdnem jste poprvé závodil na slavných X Games v Aspenu, kde však váš závod v Big Airu skončil malým skandálem. Podle známek od rozhodčích jste měl vyhrát, jenže počítač vám jeden skok nezapočítal a skončil jste pátý…

„Bodování od rozhodčích bylo v pořádku, jenom to systém nevzal. Dostal jsem dva skoky ohodnocené čtyřiceti osmi body. Jenomže to neprošlo počítačem. Buď to byla chyba judgů, že to špatně napsali, nebo systému. Čtyřicet osm a čtyřicet osm je devadesát šest, takže bych vyhrál (ve výsledcích vítězný Alexander Hall měl za dva nejlepší skoky 96 bodů). Jenomže to bylo na livestreamu, v televizi…“

Proč to říkáte?

„Samozřejmě je lepší, když vyhraje Američan ze stáje Monster, protože sponzoruje celou akci. Ani se potom nenamáhali nějak omluvit. Tohle mi napsal oficiální judge X Games.“

Vy máte v arsenálu několik unikátních skoků. Switch quad cork či nose butter triple cork. Použijete je v Pekingu?

„Záleží to na situaci. Cením si jich samozřejmě hodně, ale absolutně netuším, jak je použiju. Možná, že je vůbec nepoužiju, protože se mi to nebude dařit. Vůbec nevím.“

Jakých disciplín se v Pekingu zúčastníte, a kde vidíte prioritu?

„Priority nevidím moc nikde. Zúčastním se Big Airu a slopestylu.“

Big Air se bude konat na atraktivním novém můstku na místě bývalé ocelárny přímo v Pekingu. Jak se tam těšíte?

„Big Air má prý být strašně hezkej. To znamená, že bude úplně příšernej…“ (usmívá se)

Vidíte šanci na olympijské zlato?

„Ne, absolutně nevidím. Vůbec netuším, s čím do závodu jdu. Chci předvést nejlepší skoky, je mi jedno, jak to dopadne. Teda, jedno mi to není, ale pokud budu vědět, že jsem pro to udělal maximum, tak budu šťastný.“

Budete při závodě taktizovat? Může být bodově výhodnější ukázat místo vašeho parádního switch quad corku se safety grabem třeba nějaký jiný skok?

„Na X Games mě trošku sekli. Ale to je judging, o tom já nerozhoduju. Ještě nevím.“