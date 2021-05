Švancer o triku snů: Když jsou skákací dny... Rakousko? Jediná možnost

Jak překonat hranice lidských možností? Tenhle sedmnáctiletý akrobatický lyžař to ví už od šestnácti. Na mistrovství světa vystřihl ve vzduchu čtverné salto, což žádný člověk na zeměkouli před ním nedokázal. „Úplně to neprožívám,“ glosuje Matěj Švancer famózní historický kousek. „Zato mně zvedl tep jako nikdy,“ přidává jeho otec Jan. V rozhovoru pro iSport Premium mluví o zažitcích z rakouské školy i přesunu do tamní reprezentace.

Ten trik se jmenuje switch quad cork 1620 safety grab. Překlad pro normální smrtelníky: čtverné salto mimo osu. Kdo si myslel, že tahle divočina se nedá s prkýnky na nohách skočit v oficiálním závodě, na sklonku března byl jedním kurážným klukem vyveden z omylu.

Matěj Švancer, unikát z pražských Holešovic, dal v ruském Krasnojarsku na juniorském světovém šampionátu čtveráka nejprve v disciplíně slopestyle. A pak ve finále Big Airu k tomu přidal ještě půl otočky navíc. Dotočil 1800 stupňů a kolem své osy se mihnul pětkrát!

Jeho tátovi se při tom málem rozskočilo srdce.

Teď už se za podrobnostmi vypravme do rakouského Kaprunu, kam rodina přesídlila z české metropole právě kvůli lyžování.

Matěji, jaké to bylo překonat hranice lidských možností?

„Nikdo přede mnou to ještě neudělal. Tak jsem vlastně jediný na světě, což je docela dobrý.“

Měl jste v hlavě, že tuhle převratnou novinku vypálíte v Krasnojarsku? Nebo šlo o situační rozhodnutí na místě?

„Měl jsem to v plánu jen trošku, spíš ze srandy. Nemyslel jsem na to. Ale potom se naskytla šance, tak jsem to udělal.“

Dá se popsat ten adrenalin, když něco zmáknete jako první na světě?

„Nemyslel jsem na to, že jsem jedinej na světě nebo tak něco, měl jsem radost, že jsem udělal ten trik. Byl jsem hrozně nadšenej, že jsem skok ustál.“

Jak těžké je najít odvahu a zkusit to, co ještě nikdo nedokázal?

„Je to jednoduché - jsou skákací a neskákací dny. A třeba v Krasnojarsku byly skákací dny. No a když ty jsou, člověk to cítí a většinou to vyjde.“

Krasobruslaři si před jízdou řeknou – dáme čtverák, ale pak skočí jen troják. Protože se na poslední chvíli leknou. Vy ne.

„Ve skákací dny to prostě lítá. Naopak když nejsou skákací dny, cítím to fyzicky i psychicky. Takhle jednoduché to fakt je. Ve skákací dny se jen koncentruju na daný skok. Představím si, jak přesně bude vypadat. A jak je adrenalin při skocích strašně vysokej, zapomenu na okolní vlivy. Třeba na rychlost. Ta prostě neexistuje. Při tom čtveráku jsem se vůbec nekoncentroval na to, jak rychle jedu. Jel jsem rovně a vůbec si nevšímal ničeho ostatního. Koncentroval jsem se jen na trik. A když jsou ty lítací dny, tak… Nevím, jak bych to popsal, prostě se to většinou odjede.“

ŠVANCER SENIOR: „Lítací a nelítací dny má Matěj prakticky od chvíle, kdy začal skákat. Opravdu měl dny, kdy skočil, co měl. A pak jsou dny, kdy padá při obyčejném saltu. Když je skákací den, Matěj to asi v sobě nějak musí cítit. Evidentně ten radar v sobě má. A prostě to vychází.“

Kdy poznáte, že máte skákací den? Po probuzení, při rozcvičení…

„Já to nepoznám! Prostě to vím, nebo nevím. Neskákací den poznám jednoduše – strašně moc padám, věci mi nejdou a jsem frustrovanej z každého triku, který se mi nepovede. Po jedné až pěti jízdách vím, že to prostě nejde.“

A když to naopak jde. Stačí jeden moment, abyste to věděl?

„Třeba mi to ve snowparku celý den nejde a jsem unavený. Ale najednou, zničehonic, udělám během tří jízd triky, které jsem nikdy neudělal. Vůbec nechápu, jak se to děje.“

ŠVANCER SENIOR: „Taky by mě zajímalo, jak to dělá. Asi je to někde mezi nebem a zemí. O tom je vlastně celý jeho sport.“

Co vnímáte během letu ve vzduchu?

„Záleží na situaci. Třeba při tom čtveráku nic moc nevnímám. Jen to, jak se točím, kde jsem, a tak. Rozhodně většinou nevnímám okolí. Ale při posledním čtveráku na mistrovství světa jsem právě okolí vnímal, což bylo strašně divný. Normálně se mi to při závodech fakt nestává. A při čtveráku ještě míň. No, a teď jsem slyšel přesně hlas chlapa, který to v Krasnojarsku komentoval.“

ŠVANCER SENIOR: „Ale kde jseš, to vidíš celou dobu.“

„To vím.“ (směje se)

Jaké měl váš kousek ohlasy?

„Hodně lidí, co mě sleduje a sleduje i moje videa, bylo šťastných. Ale bylo i pár lidí, co je to úplně nenadchlo. Řekli, že to nemělo styl, že je to na čtverák moc ploché.“

Jak dlouho jste historický trik musel trénovat?

„Já jsem na to vůbec netrénoval.“

Vážně?

„Není to tak, že bych si řekl: Tak, a teď chci udělat čtverné salto! A potom bych na něj strašně moc trénoval. Pomyslel jsem na čtverák jednou, když mi to zrovna moc skákalo. No a ten samý den, co jsem na to pomyslel, jsem to skočil. Teda myslel jsem na to už den předem. Promýšlel jsem, jestli je to možné, a tak.“

Na medaile nikdy nemyslím

Je to tak, že jste tuhle novinku skočil i první na tréninku?

„Byl jsem jeden z prvních. Pár lidí to předtím taky skočilo, ale měli to strašně ploché. Takže to lidi nechtěli ani úplně počítat.“

ŠVANCER SENIOR: „Ploché znamená, jak moc se točí přes hlavu. Čím víc je to