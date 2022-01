Trať vypadá lehce. Ester může vyhrát sjezd i super-G, říká medailista ze Soči

Byla to senzace, když Ester Ledecká před čtyřmi lety ovládla v Pchjongčchangu olympijské super-G. Tehdy šlo o souhru několika povedených faktorů. Mezi nimi bylo i to, že zkušenější sjezdařky neměly na nové trati oproti slečně kombinující lyže a snowboard tak velkou výhodu znalosti tamní trati. Jaká vlastně je ta v Pekingu? „Nebyl jsem na ní, ale co jsem viděl video, tak jim ji závidím,“ svěřil se pro iSport.cz bývalý sjezdař Jan Hudec. Jak vidí šance české lyžařky?

Dobrý zdravotní stav i aktuální rozpoložení. Výborné počasí. Skvělé rady k ideální stopě na trati od Ondřeje Banka. A především pak obrovský lyžařský talent a um Ester Ledecké přesně následovat pokyny. Když se k tomu přičetla jen minimální výhoda znalosti trati ostatních soupeřek, které se na ní, na rozdíl od české lyžařky a snowboardistky, svezly v testovacím závodu, bylo z toho olympijské zlato, ze kterého spadla brada celému světu.

Nyní by to tak velké překvapení nebylo, Ledecká už i ve Světovém poháru všem ukázala, co v ní je, a tak je právem považována za jednu z favoritek. „Ester bych přirovnal v chlapech k Aleksanderu Aamodtovi Kildemu. Ten má talent, vytříbenou techniku, výborný materiál, cit pro lyžování, prostě všechno. Ester je na tom podobně, teď je jen otázka, co s tím udělá,“ chválí českou hvězdu bývalý reprezentant Kanady a Česka Jan Hudec.

„A já bych se vsadil, že pokud bude psychicky v dobrém stavu a bude se cítit dobře, ten den budou všechny hvězdičky v jedné čáře, tak rozhodně může dát zlato v super-G i ve sjezdu,“ věří lyžařce, která se věnuje stejným disciplínám jako on.

Důvodem, proč si to myslí, je i samotná trať v Jen-čchingu, lyžařském resortu položeném severně od historického centra Pekingu. „Na trati jsem nebyl, ale z toho, co jsem viděl na internetu, jim to trošičku závidím, vypadá to úplně úžasně. Je to trať, kde bude potřeba hodně skluzu, takže hlavní věci: dobrá váha, servis a technika lyžování,“ vypráví majitel bronzu ze super-G v Soči 2014.

Video na internetu viděla také Ledecká. „Kopec vypadal dobře, uvidíme, jaký tam bude sníh, jaké to bude. Protože na videu to strašně zkresluje, i když je dobré mít aspoň nějakou představu. Ale ve skutečnosti to potom vypadá vždycky jinak, tak jsem zvědavá.“

Jak sama obhájkyně dvou zlatých medailí z minulých Her podotkla, je smutné, že sami závodníci mají k dispozici pouze videa z veřejně dostupných zdrojů a nic víc. „Ale ono upřímně, v Pchjongčchangu to nebylo o moc jiné. Ostatní holky tam sice jely, ale já jsem taky z toho neměla moc informací. Tak teď jsme na to aspoň všechny úplně stejně,“ prohlásila aktuálně devátá žena průběžného hodnocení Světového poháru ve sjezdu.

Podle Hudce vypadá pekingská sjezdovka relativně jednoduše. „Ale ono vždycky když někdo řekne, že je trať jednoduchá, tak se to pak obrátí. Nicméně musím říct, že tak na mě působí. Může to být jednodušší, ne tak náročné jako třeba v případě chlapů Bormio nebo Kitzbühel. To pak otvírá hodně prostoru pro mladé závodníky nebo černé koně, kteří se ten den cítí dobře, jedou jim lyže a může pak být nějaké překvápko,“ tipuje závodník, který má bohaté zkušenosti z tratí z celého světa. Zároveň se těší na divácky atraktivní podívanou.

Ačkoliv věří, že by si mohla Ledecká z Číny odvézt dvě lyžařské medaile, dokonce ty nejcennější, patří i on k těm, kteří by rádi viděli, kdyby se tato obojživelnice věnovala už pouze jízdě na dvou ‚prkénkách‘. „Kdyby dělala jen lyžování, byla by tutová favoritka, protože je neskutečně silná, neskutečný dříč. A tak jako mnozí to, na co nemají talent, vydřou, tak ona navíc ten talent má, takže nemusí nic vynahrazovat,“ je přesvědčený Hudec.

Lyžařský trenér Ledecké Tomáš Bank už delší dobu tvrdí, že kdyby na to byl čas, byla by jeho svěřenkyně skvělá v obřím slalomu. Totéž tvrdí i bývalý sjezdař, který se s Bankem také velmi dobře zná.

„Je ale důvod, proč už se nejezdí všechny čtyři disciplíny. Ani Norové nejsou schopni jezdit slalom, obřák, super-G i sjezd na bednu. U holek a chlapů, kteří tak brutálně drtí ty své disciplíny, už není, i když je člověk talentovaný, fyzický ani časový prostor dohnat setiny a desetiny, které člověk potřebuje. To je jediná věc, co Ester trošičku brzdí. Ale rozhodně má talent a věřím tomu, že na bedně může být.“

1 Tolik olympijských medailí z lyžařských disciplín mají doma Ester Ledecká i Jan Hudec. Oba ji získali v super-G, ale zatímco Ledecká vybojovala zlato pro Česko, Hudec svůj bronz pro Kanadu.