Ledecká o programu ZOH: Kruté, ale i senzační. Poveze Harryho Pottera

Na prkně v Itálii tráví Ester Ledecká poslední dny před odletem na zimní olympijské hry do Pekingu. Právě na snowboardu odstartuje svoji nelehkou misi, která obnáší obhajobu dvou zlatých medailí z Pchjongčchangu. Tři dny na to už bude brázdit sjezdovku na lyžích v závodě super-G. „Samozřejmě je trochu nepraktické, že jsou jen dva dny pauzy mezi snowboardem a prvními lyžemi. Bude to trochu výzva,“ připustila sněhová obojživelnice.

Úsměvným rituálem v týmu STR je zapovězené slovo, za jehož použití se platí pokuty. Sama závodnice se však během videorozhovoru s novináři několikrát neuhlídala a místo povoleného slovního spojení „čínský přáteláček“ zvolila nesprávný výraz olympiáda.

Kolik jste vybrala do kasičky za vyřčení zakázaného slova od členů vašeho týmu?

„Kluky mám už tak dobře vycepované, že od nich skoro žádné peníze nevidím. Tým akceptuje, že z toho nebudeme dělat víc, než to je. Je to další závod, který je strašně důležitý – stejně jako jsou důležité další svěťáky. Jedeme tam, abychom všichni odevzdali profesionální výkon a ukázali, co jsme natrénovali.“

Jak jste na tom po vydařených závodech na lyžích fyzicky?

„Energii mám. Měli jsme sice dva náročnější týdny v Altenmarktu a Cortině, ale cítím se dobře. Teď se přehazuju na snowboard, abych byla na přáteláček dobře připravená. Po příletu asi bude hrát trochu roli jet lag, ale doufám, že si na ten nový čas zvyknu a že si odpočineme, potrénujeme a pak na to vlítneme.“

Přesun z lyží na snowboard už vám nedělá žádný problém?

„Přehazuji se úplně stejně jako na každý závod. Máme na to s Justinem (trenér Reiter) dobrou rutinu, zatím to jde podle plánu. Uvidíme, jak se budu cítit, až se přesunu do Číny.“

Ledecká na ZOH: SNOWBOARDING: 8. února: paralelní obří slalom LYŽOVÁNÍ 11. února: super-G 15. února: sjezd 17. února: alpská kombinace

Kde aktuálně trénujete a kdy vlastně odcestujete?

„Teď jsem v Itálii a do Číny bych se měla přesouvat 31. ledna. Ale upřímně se musím zeptat týmu, který to řeší a já jsem trochu mimo dění.“ (směje se)

Co je při přechodu z lyží na prkno nejdůležitější?

„Uvědomit si, že jedete bokem a že máte jen jednu hranu. (směje se) To je klíčové. Jestli si to neuvědomím, tak to většinou dopadá blbě. Pak si zas na lyžích budu muset uvědomit, že pojedu čelem a že je mám dvě.“

Je něco, co můžete využít z lyžování ve snowboardingu a naopak?

„Z lyží si můžete vzít na snowboard smysl pro rychlost. Jak se člověk zaběhne do rytmu, že mu to najednou vše připadne pomalejší. Na lyžích přece jen jezdíme hodně rychle a pak když se přesunu zpět na snowboard, tak mám na vše víc času. Ze snowboardu si na lyžích můžu vzít smysl pro rovnováhu a balanc na jedné hraně, kdy máte jen jednu šanci to udělat dobře. Na lyžích jsem pak ještě stabilnější, když mám ty hrany dvě.“

Olympijský program začínáte 8. února snowboardem a závodem v paralelním obřím slalomu. Těší vás tohle pořadí disciplín?

„Jsem hlavně ráda, že se závody nekryjí. Samozřejmě je trochu nepraktické, že jsou jen dva dny mezi snowboardem a prvními lyžemi. Před tím v Pchjongčchangu to bylo snad pět nebo šest dní, takže to bude trochu výzva. Ale je super, že se nám to nekryje a můžu jet všechny závody.“

Lyže přijdou na řadu už 11. února. Pouhé dva dny pauzy jsou dost kruté, nemyslíte?

„Kruté to je, na druhou stranu zase senzační, že to není ve stejný den. Už se nám stalo, že jsme měli druhý den závody na snowboardu, nebo na lyžích a musela jsem se přehodit daleko dřív. To byly třeba Evropské poháry, ale i tak jsem to brala jako velkou výzvu a vždycky se mi to podařilo uhrát. Tak uvidíme, jak se to podaří uhrát teď. Mám skvělý tým, který mi s tím pomůže. I když času nebude moc, tak se přehodím rychle. Lyžařku pak v sobě snad probudím co nejrychleji.“

Jak vypadají sportoviště na ZOH v Pekingu? Nová hala pro rychlobruslení

Budete cítit tlak jako obhájkyně dvou zlatých medailí?

„Nevyvíjím na sebe tlak. Na rozdíl od minulé olympiády totiž už pojedu domů minimálně se dvěma zlaty. Ty už mám, takže to je dobré. (usmívá se) A všechno, co bude od teď dál, už bude jen bonus.“

Jak se těšíte do Číny, lyžařsky exotické destinace?

„Těším se na kopce i na závody – stejně jako se těším na všechny ostatní. Samozřejmě je tam spousta věcí, které jsou z určitého hlediska možná trochu nepříjemné. Musíme vyplňovat bilion aplikací a formulářů, neustále se testovat, a tak dále. Ale jsme tak na to naučení za poslední dvě sezony a proto, že chceme dělat to, co nás baví, tak je to taková nutnost. Já ani nemusím moc trpět, protože mám tým, který to vyplňování dělá za mě.“

S tím vám pomáhá i maminka, která vás běžně doprovází na závodech. Pojede s vámi?

„Ne. Rodiče zůstávají doma. Maminka už těch dotazníků má plné zuby a bude ráda, že si chvíli odpočine a dotazníky bude vyplňovat někdo jiný. Táta taky nepojede, bude se snažit nějak rehabilitovat s maminkou.“

Jak vnímáte dějiště Her z pohledu politické situace v Číně?

„Úplně nevím, jak bych mohla ovlivnit, kde závody budou. Je to otázka na Mezinárodní olympijský výbor, který to vybírá. Já už tam jedu jen sjet kopec.“

Máte obavy přísných z protiepidemických opatření, která vás budou čekat?

„Zas tak nové to není, takhle fungujeme už skoro dva roky na svěťáku – furt se testujeme, měříme si teplotu, dáváme na sebe pozor. Takový rozdíl to nebude.“

Dáváte na sebe před odletem přesto větší pozor, abyste zůstala zdravá?

„Mám to nastavené tak, že na sebe začnu dávat větší pozor hned, jak začne sezona. Vzhledem k tomu, že mám rozjetou kariéru a své cíle, tak spoustu věcí oželím. Jakože třeba neskáču s protrhnutým padákem… Ale to ještě třeba přijde po kariéře. (usmívá se)“

Byla jste obezřetná už před vypuknutím koronavirové pandemie?

„Mám fotku, kdy jsem byla před sezonou nakupovat vánoční dárky a měla nasazenou roušku – a je to třeba pět let zpátky. Chci se chránit nejen kvůli sobě, ale i kvůli tomu, že mám kolem sebe velký tým, který živím, a záleží jen na mně, abych byla zdravá, podávala výkony a potom jim dala najíst. (rozesměje se) Oni jsou na mě docela závislí a proto si taky dávám na sebe pozor, i když není olympiáda.“

Budete s týmem připravená na specifické sněhové podmínky, které v Číně panují?

„Vezeme tam docela dost lyží. Budeme testovat na místě. Bohužel olympiáda je ve spoustě věcí specifická. I v tom, že tam na rozdíl od normálních svěťáků nebudeme mít testovací tým od Atomicu, protože jim tam jet nedovolí. Budeme si to muset řešit sami, což je trochu komplikované, protože máme malý tým a do toho máme spoustu práce, protože dělám dva sporty. Přesto myslím, že to zvládneme. Trenér Thomas Bank tam jede o trochu dřív, aby tam zkouknul lyžařský rajón, protože já budu ze začátku v tom snowboardovém. Zkoukne to a snad mi nějaké lyže stihne otestovat.“

Jak to vypadá v olympijském Pekingu: sníh jen na tratích

Kolik lyží berete?

„Třicet párů. V letadle to bude dost nadváha. Ještě se musím ujistit, jestli to bude platit olympijský výbor, nebo já.“ (směje se)

Kromě super-G a sjezdu počítáte si s tím, že budete závodit v alpské kombinaci?

„Počítám, jen nevím, jestli se mnou počítá český olympijský tým. (směje se) Ráda bych s ní počítala a doufám, že nominace přijde. Naopak týmovou soutěž nezvažuji, tam už bych se chtěla přesouvat do Evropy a soustředit se na další závody. Ale kombinaci bych jet chtěla, protože bůhví, jestli to nebude předposlední kombinační závod na takovéhle úrovni.“

Berete jako výzvu uspět na kopci, na kterém jste ještě nikdy neměla možnost startovat?

„Upřímně je mi to trochu jedno ve smyslu, že se těším na každý kopec. Ale je super, že poznám nový kopec. Určitě mi to dá spoustu zkušeností. Pro mě jako pro stále ještě začínající sjezdařku, je to hrozně cenné. Nemám ještě takové zkušenosti, jako některé holky.“

Jaké máte nejsilnější vzpomínky na předchozí dvě olympiády?

„Ze Soči mě bohužel jako první napadne, jak mě bolela záda a pořád jsem chodila za panem profesorem Kolářem. Byla to první olympiáda, uvědomila jsem si, co tyhle Hry obnáší. Z Pchjongčchangu si nejvíc připomínám všechny sjezdovky a všechny závody, které jsem tam odjela. Jaké to bylo, když jsem byla na startu a na sněhu – to mě bavilo nejvíc. Všechny věci okolo mi už připadají… Já na to úplně nejsem.“

Povezete si nějaký talisman, který jste měla při památných Hrách v Koreji?

„Hodinky. A taky telefon, mám ještě ten olympijský, to je docela náhoda. Je už docela rozsekaný, ale budu ho tam mít.“

Před čtyřmi lety vzbudily ohlas vaše lyžařské brýle, které jste skoro nikdy neodkládala. Zachováte tento rituál?

„Dělala jsem to z důvodu, že je skvělé, že vám brýle hezky chrání oči. Za druhé nikdo neví, kam se zrovna díváte. Takže se můžete dívat i do blba a odpočívat a nemusíte vypadat pořád nadšeně. Je to trochu systém Stiga z Top Gearu, to mě baví, nikdo neví, kdo to je a jezdí hrozně rychle. To je to gró. Já jsem tam od toho, abych jezdila rychle a ne abych u toho ještě vypadala senzačně. I přes to, že jako dívka se o to snažím. I tohle nakonec pomůže, že když jsem po závodě vyřízená, že to nikdo nevidím a vypadám pořád skvěle. Zvykla jsem si na to, je to pro mě praktická záležitost.“

Mají pro vás Hry v Pekingu výjimečnost, i přes to, že budou za zpřísněných opatření?

„Právě tímhle okolo jsou výjimečné. Jinak to jsou závody jako každé jiné. Naštěstí je to od startu do cíle všude stejné a na tom mi nejvíc záleží, pro to tam jedu. To vše okolo je na olympiádě speciální, to není vždy můj šálek kávy, ale beru to tak, že je to obrovská akce, kde se ukazuje spousta sportů. Je to tímhle strašně nádherné.“

Sledujete ráda Hry i třeba v televizi?

„Když koukám na letní olympiádu, tak vidím i sporty, které by v televizi normálně nebyly. To mi přijde úžasné. Je spousta sportů a sportovců, kteří by mě zajímali, ale v televizi na ně není prostor, ale na olympiádě tam najednou všichni budou a tímhle je to krásné.“

Jak se budete během volna bavit? Berete si s sebou knížku nebo filmy?

„Beru si s sebou Justina, svého kouče, který má snad všechny filmy stažené. Navíc si teď splnil domácí úkol. Po všech těch letech, co spolu jsme, se doma podíval na všechny Harry Pottery, což mě dojalo k slzám. Takže jsem ho přinutila, že si tam pustíme znova všechny díly od začátku. Moc se na to těším. Dostali jsme za úkol, abychom si všechno nastahovali na hard disky, takže si asi budu muset nějaký koupit. Nějaké věci si beru, ale toho času na zevlení tam asi moc nebude, abych se tam nudila a řešila, co budu dělat.“

O tom, který díl Harryho Pottera, je nejlepší se občas vedou vášnivé diskuze. Co si myslíte vy?

„Vězeň z Azkabanu.“

Slavnostní zahájení Her je na programu v pátek 4. února. Přijala byste případně nabídku nést českou vlajku?

„Kdybych ji dostala, tak bych samozřejmě byla moc hrdá a pyšná, ale odmítla bych to, protože se tam budu soustředit hlavně na svoje závody a udělám vše, abych byla dobře připravená. Pokud se vše povede a dostanu nabídku třeba i na konci olympiády, tak ji přijmu, ale teď se snažím soustředit jen na to, co mě čeká.“

Ester Ledecká Narozena: 23. března 1995 (26 let) v Praze Klub: Dukla Liberec Disciplíny: alpské lyžování a snowboarding Největší úspěchy: 2x olympijská vítězka 2018 (na lyžích v super-G a na snowboardu v paralelním obřím slalomu), 2x zlato na MS ve snowboardingu (2015 paralelní slalom, 2017 paralelní obří slalom), stříbro na MS 2017 ve snowboardingu (paralelní slalom), 4x vítězka celkového hodnocení SP ve snowboardingu paralelních disciplín (2016, 2017, 2018 a 2019), 2. místo v hodnocení sjezdu v rámci SP v minulé sezoně, 2x 4. místo na lyžařském MS 2021 (super-G a sjezd), vítězka ankety Sportovec roku 2018