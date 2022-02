Mužský sjezd na ZOH: Favorit Kilde na jiném levelu, překvapit může „staroch“

MARCO ODERMATT (Švýc.)

Narozen: 8. října 1997 (24 let)

Výška: 183 cm

Debut v SP: 2016

Aktuální pořadí v SP

Celkově: 1. místo

Sjezd: 4.

Super-G: 2.

Účasti na ZOH: 0

Očima Jana Hudce: Ideální věk pro sjezdaře je 27 až 34 let. On má 24, právě to je to, proč ho obdivuju. Je fakt mladý na to, jak neskutečně jezdí hned několik disciplín. Sjezdy jezdí mladí někdy rychle, hodně riskují a pak se dostanou do nějakých průšvihů. On jezdí jako zralý sjezdař. Je mladý, šikovný, silný. Z těch mladých je nejvíc talentovaný. Má všechno – fyzičku, povahově je dobře nastavený. Znám jeho trenéra, ten mi říkal, že je neskutečně skromný, vyrovnaný. A že se rozhodně do toho nebojí dát všechno a ví, že umí jezdit.