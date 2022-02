Každá minuta zlatá, co čeká Ledeckou dál? Přesun na lyže se trénoval od jara

„Ten kopec byl úžasný. Bylo super na něm jezdit. Já si to moc užila a klidně bych ještě jezdila,“ usmívala se Ledecká .

Další zábavná jízda ale už nebyla na programu. Ledecká musela do kola novinářských rozhovorů. Když prošla těmi televizními, její fyzioterapeut Michal Lešák, zvaný Méďa, jí podal pohodlné horské bačkůrky. Jak ráda si sundala pevné snowboardové přeskáče!

„No, Jéžiši, to je taková úleva! Oproti lyžařským lyžákům je to ještě lepší, ale jenom o fous,“ podotkla Ledecká.

Byl to první drobný moment krátké relaxace. Ta skutečná nastoupila až večer po dlouhém a náročném dni. Po závodě mixzona, pak tiskovka, večer ještě medailové vyhlášení v centru úplně vylidněného horského městečka Čang-ťia-kchou. A pak už stěhování blíž k Pekingu, do jedné z olympijských vesnic v předměstském Jen-čchingu.

Snowboardistka se opět přetváří v lyžařku. Ledecké tým se na tenhle moment připravoval už od jara. Tradiční přesuny mezi dvěma sporty piloval tak, aby na tělo šampionky měly co nejmenší dopad, aby probíhaly hladce. Klíčový bod plánu je překvapivě jednoduchý. Odpočinek. Jenže teď…

„Bude ho hodně málo. Každá minuta odpočinku bude dobrá,“ říkal Lešák těsně po závodě. „Nějakou krátkou rehabilitaci možná stihneme ještě teď, než se přesuneme. Potom se pokusíme zajistit, aby se co nejrychleji dostala do postele a co nejvíc se vyspala.“

V úterý získala Ledecké zlato na snowboardu. Už v pátek ji ale čeká lyžařský super-G. Je to sice její tradiční přesunu, ovšem tentokrát v extrémních podmínkách.

„Co se týká celkově té zátěže, tak je to hodně specifická situace. Nezdá se to, ale je to obrovský rozdíl pro tělo,“ vysvětluje Lešák. „Unavená je jako po každém jiném závodě. Tělo dostává snowboardingem zabrat. Oboustranné zatížení je to jiné. Těžko říct, který přechod je lepší, ale tuhle sezonu jsme celou trénovali na rychlé přesuny, snad se to podaří i teď.“

Výhodou pro Ledeckou je, že se jí v prvním olympijském týdnu zhmotnila její filozofie, v níž označuje olympijské hry za běžný závod. Chovala se ve všem stejně jako na řadovém závodě Světového poháru.

Mediální povinnosti neřešila. Je zvyklá se soustředit na soutěž a mluvit až v cíli. Bydlela v hotelu Genting World hned pod kopcem. A pak pěkně zpátky do své bubliny.

„Vlastně celý ten náš režim byl takový jako vždycky při Světovém poháru. Ester se soustředí na každý závod stejně, myslím, že by se tak soustředila i jinde,“ říká Lešák.

V úterý večer se dostala v Jen-čchingu do postele pozdě. A čekají ji jen dva dny, aby si opět zvykla na lyže, než přijde páteční super-G.

„Je to báječné, protože kdyby ten závod byl ve stejný den jako snowboard, nemohla bych se ho zúčastnit,“ odtušila STR s úsměvem. „Doufám, že se přehodím velmi rychle a užiju si i lyžování.“

Jen bude muset opět volit mezi odpočinkem a lyžováním.

„Už toho mám docela plné kecky, už se těším do postele, snad už mě toho tolik nečeká a už si budu moct jít brzy lehnout. Je to krásné, ale je toho docela hodně,“ líčila večer po medailovém ceremoniálu na Medal Plaza.

Že by ale ve středu odpočívala?

„Řekla jsem, že chci už trénovat, tak uvidíme, jak to bude.“