Strachová: Vlhové pomohl trenér. Shiffrinová? Asi tam bude něco víc

Líbil se vám olympijský slalom a chtěla byste si takovou trať během své kariéry sjet?

„Vršek trati mi přišel až moc mírný, spodní část už byla zajímavější. První kolo bylo asi postavené i o něco jednodušeji. Druhé pak, myslím, že zcela záměrně, postavil Mauro Pini tak, aby Petru Vlhovou co nejvíc podpořil. Takže to i docela vyšlo se stavěním trati, že její trenér to udělal víc technicky, víc zatočené. Závod byl velmi zajímavý a napínavý do poslední slalomářky.“

Vám by taková trať seděla?

„Já jsem vždycky měla ráda suchý agresivní sníh, ať už to bylo Åre nebo USA. Většinou říkají, že sníh v Pekingu je ještě o něco sušší a agresivnější. Už v Pchjongčchangu mi můj bývalý trenér psal, že je škoda, že tam nejsem, že by mi to určitě sedělo, protože to tam bylo hodně podobné americkému sněhu. Tady nevím, ale myslím, že jsem vždycky byla závodnice, která uměla jezdit na agresivním sněhu s ohromným citem, který i teď byl potřeba. Ale vůbec bych tam dneska už nechtěla být a zažívat ty nervy. Úplně mi to stačí u televize.“ (smích)

Druhé kolo, jak už jste zmiňovala, stavěl trenér Petry Vlhové. Ovšem už dřív jste i sama říkala, že ne vždy to musí být vyloženě pro danou závodnici výhoda, že se to někdy může obrátit proti ní. Vlhové to ale sedlo, že?

„Myslím, že to zafungovalo. Neřekla bych, že by to mohla být nevýhoda, spíš je to výhoda do určité míry, podle toho, jak to závodnice zvládne. Je něco jiného, když je to trenér od jedné lyžařky a pak třeba Rakušan, který tam má závodnic víc. Protože každé vyhovuje něco jiného a záleží, pro koho to staví. Ale tady to vyloženě stavěl pro Petru, takže se snažil udělat to tak, aby jí to vyhovovalo. Přišlo mi, že jí neseděl rychlejší slalom v prvním kole, který zase stavěl Mike Day, trenér Shiffrinové. Petra možná nemá tak extrémní cit pro agresivní sníh. Proto v prvním kole na některé závodnice ztrácela. Ale ona je extrémně dobrá technicky, a tím, že to víc zatočil, uměla stáhnout náskok závodnic, které až tak technicky zdatné nejsou.“

Vlhová se na zlato vytáhla z osmého místa v prvním kole. Jak hodnotíte její výkon v obou částech?

„První kolo působilo podobně jako obří slalom. Neudělala žádnou velkou chybu, ale nebyla rychlá, nesedlo jí to. V každé bráně ztratila pár setinek, nebyla tam žádná větší kolize nebo větší chyba. Ale důležité bylo, že v obřím slalomu měla po prvním kole větší ztrátu, zatímco ve slalomu byla v kontaktu s vedoucí skupinou.“

A druhé kolo?

„Už před ním mi bylo jasné, že když se to Petře povede, určitě šanci na medaili má. I na zlatou, protože rozdíly byly minimální a u závodnic, které byly před ní, člověk nikdy neví, jestli ustojí tlak a podobně. A to se potvrdilo. Ani Petra nechtěla moc živit naděje, že by to mohla být medaile a dokonce do poslední chvíle ani, že by to mohla být zlatá. Bylo na ní vidět, že se nechce zatím moc radovat. Je pak i zajímavé sledovat, sama jsem to zažila, když vedle sebe vidíte závodnici, které tečou slzy štěstí a na druhé straně jinou, které se z očí valí slzy zklamání. To umí jen vrcholový sport. Je škoda, že to nedotáhla do konce Sara Hectorová, ta do předních pozic mohla ještě promluvit. Ale ona jezdí hop nebo trop, proto je taky olympijská vítězka v obřím slalomu.“

Pro Vlhovou to muselo být celkově psychicky náročné. Od začátku sezony prohlašovala, že hlavním cílem je olympijská medaile. I vy tyto tlaky znáte. Jak je pro závodnici těžké se s tím vypořádat?

„Je to neskutečně těžké a myslím, že Petra vůbec nebyla před závodem ve své pohodě. První kolo jí nepřidalo a určitě ji to stálo ohromné množství energie zmobilizovat v sobě síly, zkoncentrovat se a jít do druhého kola naplno. Na druhou stranu mohla riskovat všechno, protože věděla, že bez toho na medaili dosáhnout nemůže. Muselo pak být slyšet na kilometry daleko, jak ohromný balvan jí spadl ze srdce. Byla vidět ta ohromná radost, že to zvládla, že dokázala překonat krizi, kterou měla. Zklamání z obřího slalomu je v tuhle chvíli zapomenuto a myslím, že Petra bude ještě startovat v kombinaci, kde má určitě šanci se rvát o další úspěch.“

Česká reprezentantka Martina Dubovská skončila třináctá. Líbily se vám její jízdy?

„Marťa jela výborně druhé kolo. Myslím, že jí seděla hlavně horní část, ta rovina, na které to umí dobře. V prvním kole bylo zaváhání v poslední pasáži, která byla hodně strmá. Ve druhém kole zajela svou jízdu, co teď umí. I se jí povedlo dojet a vést, v pořadí se posunula a vypadala, že je velmi spokojená. Velmi dobře se popasovala s podmínkami, které tam jsou.“

Šokem bylo vypadnutí Mikaely Shiffrinové, stejně jako v obřím slalomu, v prvním kole. Myslíte, že u ní sehrály velkou roli nervy? Tlak na ni, stejně jako na Petru Vlhovou, byl velký.

„Těžko říct, co všechno hraje roli. Ale Mikaela lyžovat umí. Tyhle velké akce jsou především o psychice a záleží, co všechno na ni doléhá. Do toho nikdo nevidí, jen ona. Ale myslím, že tam bude něco víc, protože tlak na ni byl vyvíjen i na minulé olympiádě, mistrovstvích světa a úspěchů má spoustu. Takže je otázka, co na ni dolehlo v těchto dnech. Ale samozřejmě je to pro ni složité období a vůbec jí to nezávidím. Je vidět, jak velkou roli hraje psychika a co dokáže i s takovou závodnicí udělat.“

Na co se teď na ZOH ještě ráda podíváte?

„Určitě budu sledovat to své odvětví, čili sjezdové lyžování. Snažím se orientovat i co s týče mužských závodů a samozřejmě se těším teď na ženské rychlostní závody. Jsem zvědavá, co Sofia Goggiaová, jak se jí podaří vrátit po nedávném zranění. A samozřejmě na Ester Ledeckou, a také na kombinaci a Mikaelu, jak se jí podaří z tohohle otřepat. Určitě se těším i na další závody s českými zástupci, třeba Martinu Sáblíkovou, která se pokusí získat další medaili. Myslím, že výborně se připravily hokejistky. Takže je toho celá řada. Ono to tak rychle uteče a budeme čekat zase čtyři roky na další olympiádu.“