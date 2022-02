Útok z 8. místa a Vlhová má zlato: Bylo to všechno, nebo nic. Slováci žasnou

Královny lyžování padaly jak na bitevním poli. Američanka Mikaela Shiffrinová už podruhé za sebou na olympiádě skončila v páté bráně a po dalším šokujícím konci pak dlouho bezmocně zírala do čínského rána. Petra Vlhová se svým silovým stylem na zdejším čínském sněhu ve slalomu propadla prvním kolem na osmé místo. Pro finále měla před sebou skoro mission impossible.

„Je to všechno, nebo nic. Pojedu na limit, až k obloze a uvidíme, co se stane,“ plánovala Vlhová před druhým kolem.

Svůj trumf do odvážné hry měla. Zatímco trať prvního kola vymýšlel Shiffrinové kouč Mike Day, to druhé dostal na starosti Mauro Pini, švýcarský trenér Vlhové.

„Upřímně, bylo opravdu obtížné se uklidnit a zůstat soustředěná na lyžování. Ale můj tým mi dodával spoustu energie. Věřili mi a opakovali mi: Jsi silná, prostě to tam jen pusť, užij si to a soustřeď se na lyžování, na nic jiného. Tohle mi mezi koly neustále opakovali,“ líčila Vlhová. „Dala jsem do toho všechno a teď jsem olympijská šampionka.“

Vlhová svou jízdu trefila. V cílovém hanku sice drobně zaváhala, ale v cíli byla první a držela si naději. Soupeřky odpadávaly. Světová šampionka Katharina Liensbergerová zůstala zpět o osm setin, Švýcarka Wendy Holdenerová smutnila o dvanáct setin sekundy. Švédka Sara Hectorová, čerstvá olympijská šampionka v obřím slalomu, už mířila k doublu, když ji vyřadil nešťastný Špicar. Všechny soupeřky zůstaly Vlhové ležet u nohou. Když do cíle dojela ta poslední, vítězka prvního kola Dürrová, Slovensko mělo zlato. A šampionka v nadšení objala svého bratra Borise.

„Je těžké říct, co to pro mě teď znamená. Snila jsem o tom celý život, že vyhraju olympiádu, nebo že aspoň získám medaili,“ hodnotila Vlhová. „Mám v sobě teď hodně emocí. Tuhle sezonu jsem byla opravdu silná a dnes jsem do toho dala všechno.“

Olympijská zlatá pro Vlhovou znamená dovršení své cesty na vrchol lyžařského světa.

V posledních sezonách ho dobývá opakovaně. Před třemi lety v Aare vyhrála na mistrovství světa obří slalom. Před rokem ovládla celkové hodnocení Světového poháru. Tuhle zimu už má za pasem malý křišťálový globus za slalom. Teď má i nejcennější zlato. To všechno po letním vyhazovu úspěšného kouče Livia Magoniho a po traumatickém vstupu do olympijského programu v obřím slalomu, kde skončila bez medaile a trápila se na čínském suchém sněhu.

„Jsem za Petru moc šťastná, že se jí podařilo vyhrát. Je to neskutečné,“ usmívala se česká reprezentantka Martina Dubovská. „Po prvním kole asi každý viděl, že to bude neskutečně těžké. Ale Petra je šampionka a dokázala, že je nejlepší. Ona má neskutečné závěry. A trenér asi věděl, jak to má postavit. Petra do toho dala všechno a je z toho zlatá medaile, takže je to wow!“

I sama Dubovská si v olympijském slalomu užila svou satisfakci. Za kariéru plnou potíží, v níž se dlouho lopotila s porážkami, zdravotními problémy, a když už minulou zimu dorazila ztrátu na světovou špičku, zasáhl ji tragický odchod maminky. Teď si v Jen-čchingu užila jedenáctku na své kombinéze a boj mezi elitou. Šestnácté místo z prvního kola vylepšila ve finále na třinácté.

„V prvním kole jsem byla z jízdy zklamaná. Vůbec jsem nebyla aktivní, jak jsme se bavili s trenérem, že mám být. V půlce jsem vytuhla a vůbec to nebylo ono,“ hodnotila Dubovská. „Do druhého kola jsem se snažila, aby to bylo víc takové aktivnější a šla jsem do toho. Škoda trošku chyby v závěru. Musím zapracovat na tom, abych chyby nedělala a jezdila trochu víc na risk, protože ty holky jezdí neskutečn. A bojovat s nimi? No, mám co dělat…“

Přesto si vybojovala malou chvilku slávy, když dojela do cíle druhého kola, u jejího času svítil zelený čas, který znamenal průběžné vedení. Užila si ho po víc než dvou letech, naposledy se jí to přihodilo koncem roku 2019, když se v Levi poprvé dostala ve Světovém poháru do top ten.

„Konečně tam byla zelená čísla!“ radovala se. „Já jsem to tam nemohla najít, ale tušila jsem, že to byla dobrá jízda, až na závěr, na jednu chybu. Na trénincích mi to moc nešlo, musím být ráda za to, že jsem zase v patnáctce. A doufám, že závěr sezony ještě trochu vylepším.“

Nadšené Slovensko slaví

„Neuvěřitelný výkon,“ komentoval vystoupení šestadvacetileté rodačky z Liptovského Mikuláše portál sport.sk. Deník Sme připomněl, že Vlhová olympijským triumfem zkompletovala sbírku úspěchů. Před třemi lety se v Aare stala mistryní světa v obřím slalomu, v předchozí sezoně zase ovládla celkové hodnocení Světového poháru. Na kontě má i 25 dílčích prvenství v SP, tři malé křišťálové glóby či další čtyři stříbra a bronz z MS.

„Nejúspěšnější a nejoblíbenější slovenská sportovkyně udělala všem fanouškům velkou radost,“ napsal Sme. Vlhová ztrácela po úvodní jízdě 72 setin sekundy na nejrychlejší Němku Lenu Dürrovou, ve druhém kole, které postavil její švýcarský trenér Mauro Pini, se rozjela ke skvělému výkonu. Nakonec zvítězila o osm setin před Rakušankou Katharinou Liensbergerovou.

Podle bulvárního deníku Pluska Vlhová po pokaženém prvním kole potupila ve druhém konkurenci a v nejsledovanějším závodě celé olympiády postavila na nohy celé Slovensko. Všechny deníky zmínily i její emotivní reakci v cíli.

Nyní se stala teprve čtvrtou slovenskou medailistkou na ZOH. Vedle ruské rodačky Kuzminové, která na předchozích třech hrách vybojovala tři zlaté a tři stříbrné medaile, se na stupně vítězů prosadili už jen stříbrný snowboardista Radoslav Židek a bronzový biatlonista Pavol Hurajt.