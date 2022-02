To byl den Ledecké: zájem ze světa, pak karambol... Smutek tišilo objetí

PŘÍMO Z PEKINGU | Lidé zachumlaní v bílých bundách české výpravy jenom smutně vydechli: Sakra! Škoda… V cílovém prostoru sledovali na obří obrazovce, jak Ester Ledecká neukočírovala zrádnou kompresi, a přišla o naději ve sjezdu. Když pak projížděla cílem, se ztrátou v tu chvíli více než pět vteřin, i tak hlasatel vyzval: „Přivítejte ji.“ Pro Ledeckou to byl smutný den. Co všechno se kolem ní dělo?

Už cestou do hor, která ze spodního Pekingu, v níž se hraje hokej, trvá čtyři hodiny, se jeden americký reportér ptá: „Jedete na Ledeckou, co?“

Pak se snažil zjistit, jak se jméno trojnásobné olympijské vítězky v češtině vyslovuje. A na několikátý pokus opravdu ze sebe vypravil: LEDECKA. Zkoušel i to dlouhé á...

Také on vyrazil na sjezd a dobře věděl, kdo že se to chystá upalovat dolů z kopce s číslem 5. Asi chtěl mít do svých referátů nějaké střelivo, kdyby zase uchvátila svět.

Start je nejdříve o půl hodiny posunutý. V cílovém prostoru se na obří tabuli píše: pocitová teplota nahoře: minus 20,5... Ani dole to není o moc přívětivější, mráz se prokousává i skrz více vrstev, nohy zebou. Nejhorší je, když zaleze sluníčko.

VIDEO: Děsivý pád Francouzky Ceruttiové při sjezdu

Až v půl páté ráno českého času se na start vydá italská sjezdařská star Elena Curtoniová. Pak s číslem 5 přijde česká hvězda. Ještě předtím je z reproduktorů slyšet, co všechno dokázala, hlasatel vyjmenovává úspěchy. Dobře ví: Tohle je jedna z kandidátek na medaili.

Start!

Lidé z české výpravy i novináři skenují obří obrazovku. Občas zazní: Jo, jede hezky!

Pak přijde ten osudný moment. Jak jí komprese vykopne. Ještě to brilantně ustojí. A vrací se na trať. Statečně dojíždí, i když ví, že tohle je ztracený boj. Kamera ji zabírá z detailu, pak se Ledecká přesouvá do tepla. Potřebuje chvíli sama pro sebe. Vstřebat to.

Asi po půl hodině vychází a vchází do míst pro novináře. Nejdříve televizní rozhovory, pak rozhlasové, zastaví se i u zahraničních agentur.

Jejich zpravodajové pak píšou: trojnásobná olympijská vítězka další triumf nepřidá. „Takový je sport. Jednou to vyjde, jednou ne,“ citují českou šampionku.

Pak přichází i k českým píšícím novinářům. Tradičně v brýlích a respirátoru. Obličej má celý zakrytý, ani oči nejsou vidět. Ale ano, je to ona.

Mluví potichu, na dálku je sotva slyšet. Reportéři mají selfie tyče vytažené na maximum. Rozebírá inkriminovaný moment. Je vidět, jak jí to štve. Ale zároveň to bere sportovně, s nadhledem. Zmíní fanoušky, jak je jí líto, že museli vstávat tak brzo. A ona jim nic nepředvedla.

Vykládá přes deset minut. Při otázce, jestli jí nebyla zima, spíš politovala nás novináře... „Já jsem se mohla schovat v teple,“ reagovala pohotově.

Na sedačku nasedala už v sedm ráno. Pár tréninkových jízd, inspekce trati. Pak se šlo naostro. Rozhovor končí kolem půl jedné místního času.

Pak odchází. Pomalu vykračuje z prostorů pro žurnalisty a míří za svým týmem. Nejdříve ji obejme servisák Miloš Machytka, pak i fyzioterapeut Michal Lešák. Nazouvá si lyže, a odjíždí pryč. Ještě to potřebuje vstřebat. Je to sportovkyně každým coulem. Žena, která nerada prohrává, o to je to pro ni těžší. Ale ví: To je prostě sport...

Tenhle olympijský závod jí neukázal přívětivou tvář. Naopak. Teď se ještě chystá na čtvrtek, kdy se jede alpská kombinace.

Ať při ní dopadne jakkoliv, jedno ví jistě. Z Pekingu bude odlétat jako trojnásobná olympijská vítězka. To už jí nikdo nevezme.

I přesto, že to mohlo být ještě veselejší. Ale komprese byla proti.

Co předvede ve čtvrtek?

VIDEO: Zlatá jízda Švýcarky Suterové