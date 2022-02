Shiffrinová ukázala nadávky, nenávist ji nesloží. Znám to, podpořila ji hvězda

Jsi ostuda. Arogantní. Nezvládneš tlak. Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová (26) na svém Instagramu zveřejnila sérii nenávistných zpráv, které se na po pěti hrubě nevydařených startech v Pekingu sypou. Okamžitě se jí zastali svéprávní fanoušci i sportovní legendy. Nejhlasitěji gymnastka Simone Bilesová, která si prošla stejným peklem nedávno na Hrách v Tokiu. „Znám to až moc dobře, je mi líto, že to zažíváš, lidi jsou zlí,“ komentovala držitelka sedmi olympijských medailí. „Běž a v sobotu jim nakopej zadky.“

Když vítězíte, vozíte medaile a trháte rekordy, jste na výsluní. Běda však, když se dařit přestane. Aktuálně se bahnem nenávisti brodí Mikaela Shiffrinová, která v Pekingu nedokončila tři z pěti závodů a nejlépe skončila devátá v Super-G. V sobotu má poslední šanci zabojovat o cenný kov, s Američany pojede paralelní závod smíšených týmů.

Bezprostředně po posledním neúspěchu v kombinaci Shiffrinová zveřejnila „výběr“ nadávek, které se na ni na sociálních sítích hrnou. S vlastním komentářem, že se tím rozhodně zlomit nenechá.

„No… děti, krmte svoji nenávist, sebelítost a smutek čím chcete,“ psala dvojnásobná olympijská šampionka, pětinásobná mistryně světa a trojnásobná vítězka Světového poháru. „Není to vždy snadné, ale selhat není konec světa. Selhat jednou, dvakrát, pětkrát ... A ještě na olympijských hrách. Ale já vstanu. Znovu. Znovu. Znovu. A znovu! Protože mám ráda to, co dělám. I když je to zrovna zamořeno lidmi, kteří zjevně cítí tolik nenávisti.“

Jsi úžasná!

Čtyřiadvacetiletá sportovní gymnastka Simone Bilesová se americké lyžařky zastávala už po prvních neúspěších v Pekingu. Nelíbilo se jí, jak se televizní stanice NBC při dlouhých záběrech „pásla“ na slzách a zklamání Shiffrinové. Přeposílala k tomu i názor aktivistky za lidská práva Charlotty Clymerové. „Zahanbovat lidi jen proto, že na olympiádě nepodali dobrý výkon, je pravý opak toho, proč máme olympiádu postavenou na prvním místě,“ psala aktivistka. Bilesová s ní souhlasí.

Sama si před půlrokem v Tokiu prošla peklem. Ke čtyřem zlatům z Ria chtěla přidat dalších šest. Směle hlásila, že zaútočí na legendární gymnastky Larisu Latyninovou a Věru Čáslavskou, které jako jediné dokázaly ovládnout víceboj na dvou olympiádách za sebou.

Místo toho Bilesová bojovala s nalomenou psychikou a při saltech s velkými problémy s orientací v prostoru. Odstoupila ze skvěle rozjeté soutěže družstev, odhlásila se z víceboje i ze třech dalších disciplín. Až na kladině vybojovala alespoň bronz. A také se na ni sypaly nadávky zklamaných fanoušků.

„Znám to až moc dobře, je mi líto, že to zažíváš, lidi jsou zlí,“ napsala Bilesová pod příspěvek Shiffrinové. Kritici a lidé plní nenávisti si podle ní vždycky najdou důvod, proč si zanadávat. Bez ohledu na okolnosti. „Když to zvládneš, nadávají. Když to nezvládneš, nadávají. Pamatuj si, že jsi ÚŽASNÁ, všichni ti fandíme. Jsme na tebe hrdí, milujeme tě a podporujeme. Běž a v sobotu jim nakopej zadky! Žij okamžikem a bav se.“

K podpoře Shiffrinové se záhy přidaly i další sportovní osobnosti. Například tenistky Sloane Stephensová a Madison Keysová, pětinásobná olympijská vítězka v plavání Missy Franklinová nebo paralympijská hvězda Brenna Huckabyová. Pochopitelně se jí zastal i její přítel Aleksander Aamodt Kilde z Norska, který si z Pekingu odveze stříbro (kombinace) a bronz (Super-G). Stejně tak lyžařští kolegové Ilka Štuhecová ze Slovinska nebo talentovaný Američan River Radamus.

Shiffrinová není zdaleka prvním sportovcem, který je pod tlakem odvrácené tváře úspěchu. Kromě Simone Bilesové s tím bojuje třeba tenistka Naomi Ósakaová, sebevražedné myšlenky přiznal po olympijských hrách v roce 2012 dodatečně i fenomenální plavec Michael Phelps.

Cítila se jako zombie

„Já měla deprese skoro deset roků, než jsem se o tom vůbec svěřila alespoň členům rodiny,“ popisovala pro Sky Sports News další z legendárních lyžařek Lindsey Vonnová, zlatá z Vancouveru 2010. „Cítila jsem se jako zombie, nebyla jsem schopná vstát z postele a často jsem sahala po prášcích. Lyžování mi pomáhalo svým způsobem uniknout, ale mluvit jsem o tom nechtěla. Jenže to není nejlepší strategie, protože svým démonům musíte čelit.“

Vonnová přiznala, že spouštěčem „blbé nálady“ nemusí být jen případné sportovní neúspěchy. Frustrovalo ji třeba i to, když slýchala, že má hodně sponzorů díky tomu, jak vypadá. „Měla jsem sponzory, protože jsem vyhrávala! Ne proto, že nějak vypadám. Tohle mě frustrovalo, protože podobné názory snižovaly mé sportovní úspěchy i myšlení.“

Shiffrinová už se také musela vyrovnávat s těžkou ztrátou. Před dvěma lety přišla po tragické nehodě o otce Jeffa (65), který byl její velkou oporou. Nakrátko přerušila kariéru a před olympiádou přiznala, že smutek ještě zdaleka neskončil. „Moje rodina je z nečekaného úmrtí laskavého, milujícího, pečujícího, trpělivého a úžasného otce naprosto zničená.“ Hlavně kvůli tátovi se nehodlá jen tak vzdát. Slíbila, že v soutěži týmů bude bojovat. Navzdory vlně kritiky a nenávisti.