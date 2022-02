Shiffrinová zase nedojela. Další ránu nesla statečně: Tlak jsem nevnímala

Olympijské zlato má ze Soči 2014 (slalom), z Koreje 2018 (obří slalom), šestkrát vyhrála mistrovství světa, ovládla 73 (!) závodů Světového poháru, bylo období, kdy si ze slalomu dělala one (wo)man show…

Mohlo by se zdát, že je nezničitelná. Jenže i ona je z masa a kostí. Zámořští novináři připomínají osud americké gymnastky Simony Bilesové, globální hvězdy, která na letních Hrách v Tokiu nedokončila víceboj, a pak se rozebíralo její duševní zdraví.

Na jejím případu se ukazovalo: na sportovkyně je toho někdy až moc! Tlak na hvězdy je enormní. Také Shiffrinová si to poznala. Na Peking nebude vzpomínat v dobrém. Do světa se třikrát rozletěly obrázky, jak zničeně sedí na sjezdovce poté, co nedojela. Obřák, slalom, teď i slalom do kombinace.

Shiffrinová na ZOH obří slalom nedojela slalom nedojela super-G 9. sjezd 18. kombinace nedojela (slalom)

„Zase jsem nedojela. Šedesát procent mých nedojetých závodů v kariéře jsem si vybrala tady na olympiádě,“ vykládala 26letá lyžařka, která v kombinaci útočila na zlato. Po sjezdu byla pátá, její ztráta se dala hravě smáznout. Od startu na tom pracovala. Možná si někdo škodolibě v tu chvíli říkal: Tak kam dojede tentokrát?

Jenže pak to opravdu přišlo. Výpadek, smutek, konec. Potřetí.

„Přijde mi, že jsem měla dobrou rychlost a správné tempo. Trenéři mi hlásili, že je tam nějaká díra. Ale nemyslím si, že za to může,“ zamyslela se, proč nedojela. „Hodně holek to překonalo, já jsem možná v tu chvíli jela až moc rychle na to, abych to vyrovnala…“

Po závodě nejdříve promluvila v rychlém rozhovoru pro všechny reportéry prostřednictvím oficiálního olympijského kanálu. Před obrazovkou se to hemžilo diktafony. Ale později, když už medailistky rozdaly interview, procházela vytyčenou uličkou a poctivě se zastavila u všech štábů… Sice se smutným výrazem, bolavou duší, ale zachovala se jako správná profesionálka.

Dolehl na ni tlak? Měla v hlavě, že závody předtím nedokončila? Trpělivě odpovídala.

„To ne, tlak jsem nevnímala. Tedy takhle, člověk je vždycky pod tlakem… Ale cítila jsem se v pohodě. Byla jsem soustředěná, věděla jsem, jaký je můj plán,“ povídala 26letá přítelkyně norského sjezdaře Kildeho. Právě ten se jí teď bude snažit uchlácholit.

„Zajímavé je, že oba slalomy stavěl její trenér, který to udělal nahoře do tempa, a pak tam dal ve vlásence chyták, který slalomářky znají a bez problémů se na něj připraví. I Ester ho zvládla naprosto v pohodě,“ myslí si někdejší reprezentantka Eva Kurfürstová, která pro Sport komentuje alpské disciplíny.

„A právě tam Shiffrinová padla. Ale myslím, že až přijede na evropský sníh, bude to v ní, najednou zase zjistí, že na něm jí to všechno funguje a bude v pohodě. To je můj malý osobní tip. Nemyslím, že by ji to mělo poslat na pomyslnou psychickou spirálu. Ano, teď je na dně, ale podstatné je pro ni odjet zpět do Evropy, zapomenout a znovu začít,“ dodává lyžařská expertka.

Shiffrinové výpadky každopádně budou jedním z momentů pekingské olympiády. I to, jak ji kamery americké televize NBC zabíraly, jak více než dvacet minut sedí zkroušená na trati. To zrovna vypadla ve slalomu, své parádní disciplíně.

Ty obrázky mluvily za všechno. Nepotřebovaly ani komentář. Hvězda byla na dně.

Televize pak odvysílala i emotivní rozhovor, v němž měla Shiffrinová vlhké oči a pochybovala o sobě. „Cítím se opravdu špatně. Zpochybňuju všechno, co jsem si myslela, že vím o svém lyžování…“ říkala.

Stanice se pak stala terčem kritiky, že šla příliš na dřeň. A v zájmu toho, aby to sledovalo co nejvíce lidí, porušila etická pravidla. NBC to pochopitelně odmítla.

Po kombinaci už tak otřeseně Shiffrinová nepůsobila. Jako by se smířila s osudem. Tahle olympiáda ji prostě nepřála.