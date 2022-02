Janatové fandil britský přítel: Covid už nás tolik nestresuje, chodíme běhat

Tohle byla tvrdá práce. Běžkyně na lyžích Kateřina Janatová zažila na klasické desítce na OH v Čang-ťia-kchou bolavé chvilky. „Byla to profilově nejtěžší klasická desítka, kterou jsem za svůj život jela,“ prohlásila po 34. místě. V cíli ji aspoň potěšil její přítel, britský běžkař James Clugnet.

Čím byla trať tak náročná?

„Ty kopce jsou tady hrozně dlouhé, i Klaebo to okomentoval, že je to nejtěžší trať, na které stál. Je to trať udělaná pro Therese Johaugovou.“ (směje se)

Co člověk na takhle těžké trati v tak vysoké nadmořské výšce prožívá?

„Tady to rozjedete, cítíte se dobře a během pěti sekund vás to tak sekne, že už necítíte nic, nemůžete se rychle pohnout. V té výšce, když vás to sekne, je to rychle a nic s tím nezmůžete.“

Vám se to dnes stalo?

„Myslím, že jsem to měla docela pod kontrolou a nestalo se mi to až tak, jako se mi to občas stalo, když jsem byla mladší. Po sprintu jsem byla unavená, že jsem přemýšlela, jestli tohle nevynechat. Ale rozhodla jsem se, že to tam pošlu.“

Váš britský přítel James Clugnet toho měl po úterním bruslařském sprintu taky dost, že?

„Nějak to úplně nezvládl. Určitě očekával, že by dokázal jet do top patnáct, a že nepostoupil z kvalifikace, pro něj byla hodně velká rána. Ale přijmul to a už se se svým kolegou těší na team sprint.“

Jak často se s ním na olympiádě potkáte?

„Dneska mi zrovna fandil, tak jsem ho viděla v cíli. Jinak spolu jdeme běhat, už je to klidnější. Jak jsme déle ve vesnici, už nás ten covid tolik nestresuje.“

Předtím jste se nepotkávali?

„Rozhodně ne. Víte, že covid se může projevit za tři, čtyři dny a nedovedu si představit, kdybych já jeho, nebo on mě nakazil. To by pro mě bylo ještě horší přijmout než to chytit od někoho jiného, to bych si vyčítala hodně.“

Jak vy se těšíte na týmový sprint?

„Předtím je ještě štafeta, kde budeme s holkama válčit, ale na team sprint se těším teď nejvíc, na to se budu nejvíc soustředit.“

Jak zvládáte čínskou zimu?

„Dneska se trochu oteplilo, ale vítr pocitovou teplotu sráží. Už není minus dvacet, ale na team sprint podle předpovědi zase mají být nízké teploty. Tak jsem zvědavá, jak na to zareagují, jestli s tím budou chtít něco udělat na jiný čas. Ale už se to dá, zvykli jsme si.“

Jak se se studeným sněhem perou servismani?

„My jsme toho docela ušetřeni. Kluci nám to vytestují a dělají, co můžou. A když si nejsou jistí a jsou tam nějaké zádrhele, tak nám to ani neříkají, abychom nebyli ve stresu před závody. Dneska mi jely lyže skvěle, byly výborně připravené.“