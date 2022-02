Novák po skiatlonu: Extrém. Tohle jsem si nedokázal ani představit

Michale, jaká byla čínská premiéra?

„Naprosto extrémní. Takovýhle těžký závod jsem si snad nedokázal ani představit.“

V čem?

„Náročné tratě, málo kyslíku, pomalý sníh. Navíc ve druhém okruhu to tam Niskanen s Bolšunovem extrémně natáhli, to tempo bylo naprosto vražedné.“

Jelo se podle hesla: kdo přežije, vyhraje?

„Přesně tak. Komu se tam podaří třeba nastřádat nějaké síly, energii. A taky kdo měl dobré lyže. Já měl teda suprové lyže, hlavně na klasice. Do kopců jsem byl malinko hladší, ale servisu se to extrémně povedlo, takže za to jim moc díky.“

Ze začátku jste táhl pole. Byla to taktika?

„Vždycky chcete být v popředí a držet si to v klidu. Mně tam zrovna jely výborně lyže, byl jsem mimo stopu, tak jsem malinko zabral, abych se dostal do stopy. Zvolil jsem to tak, abych jel pomalu, nikam jsme nespěchali, abychom šetřili energii.“

Ve druhém kole přišla krize?

„Niskanen to natáhl. To bylo opravdu tempo, jako kdybychom už jeli do finiše. Nemohlo se ale začít bláznit. Jel jsem trochu zadrženě a bohužel si to nechal ujet. Kdybych tady šel přes hranu svých možností, tak na to extrémně doplatím – třeba jako Klaebo, který tam pak pochodoval.“

Porazil jste nejenom Klaeba, ale i Calleho Halfvarssona, Alekseje Červotkina…

„Je vidět, že je to extrémně zrádné. Vážím si toho, cením si toho, ale na druhou stranu… Možná s 18. místem budu s odstupem času spokojený, vzhledem k tomu, jak to byl náročný závod. Ale možná mám na víc. Uvidíme v dalších startech.“

Příležitostí bude dost, že?

„Jo, to bude. Já se vždycky hrozně těším na týmový sprint. To je fakt zábavný závod, je v tom týmový duch, takže na to se těším.“

S čím budete na ZOH spokojený?

„Ono není jednoduché postoupit do finále, takže základ je postup. A kdybychom byli do šestého místa, byl by to určitě úspěch.“