Fellner: Asi nejtěžší podmínky. V noci jsem skoro nespal, měl jsem strach

PŘÍMO Z ČANG-ŤIA-KCHOU | Měl to být vrchol olympijských soutěží v běžeckém lyžování. Jenže pro závodníky na trati to nebyl svátek. Podmínky čínského areálu s náročnými stoupáními, zimou a větrem byly na samý závěr nejdrsnější za celé Hry. Proto se taky závod zkrátil z původně plánované padesátky na třicítku. „Musím říct, že jsem v noci skoro ani nespal. Byl jsem nervózní, vystresovaný, měl jsem celkem strach. Je fakt, že už po skiatlonu jsme věděli, do čeho jdeme. To byly daleko příjemnější podmínky a taky to bylo těžké,“ okomentoval složité podmínky Adam Fellner.

Souhlasíte, že to byly nejtěžší podmínky?

„Za ty tři týdny, co jsme tady, tak asi jo. Vítr byl hodně nepříjemný, místy byly z čerstvého sněhu nafoukané normálně závěje, ale jsem rád za třicítku.“

Podle trenéra pro vás byl konec závodu hodně složitý…

„Celé poslední kolo jsem měl hroznou krizi. Zůstal jsem tam sám, snažil jsem se bojovat, ale už nebylo z čeho.“

Byl pro vás horší silný vítr, nebo mráz?

„Mráz mi nepřijde takový. Jak tady není vlhkost, tak to není tak hrozné. Minus šestnáct jde, ale vítr je daleko horší.“

Má člověk pocit, že stojí?

„Místy, když fouklo proti, tak to tak bylo. I pocitovou teplotu vítr snižuje.“

Zažil jste někdy něco podobného?

„Dokázal bych si to představit ještě horší, ale naštěstí k tomu nedošlo. Letošní Kuusamo, kde jsem nebyl, bylo možná mrazem horší než tohle.“

Je těžké na tyhle podmínky namazat lyže?

„Tady celkově je sníh strašně přemrzlý, bez vlhkosti. Nevím, jestli je těžší namazat, ale pro nás lyže fakt neodjíždí. Vůbec žádný pár lyží na tomhle vyloženě nejede.“

Dá se na takový závod vůbec těšit?

„Musím říct, že jsem v noci skoro ani nespal. Byl jsem nervózní, vystresovaný, měl jsem celkem strach. Je fakt, že už po skiatlonu jsme věděli, do čeho jdeme. To byly daleko příjemnější podmínky a taky to bylo těžké. Jsem rád, že to máme za sebou.“

Musí být člověk mentálně nastavený s počasím bojovat?

„Určitě. Dokud tady nenastoupíte do ostrého závodu, nevidíte tempo, kopec, pomalý sníh, nadmořskou výšku, tak se na to skoro nedá připravit Byli jsme z toho všichni hodně zaskočení, Mluvilo se o tom dlouho, ale ani jsme si to nedokázali představit, že to bude souhra takových extrémních okolností.“