Král Bolšunov počítal do pěti, pak si oblékl zlaté boty: Zasloužíš si je

PŘÍMO Z ČANG-ŤIA-KCHOU | Jaké to je získat na olympiádě v Pekingu pět medailí? Po téhle otázce se Alexander Bolšunov rozesmál. „Pět? Opravdu?“ odvětil. A začal na svých prstech počítat od jedné do pěti.

Tohle si ruský běžec na lyžích opravdu vychutnal. Začalo to už ve chvíli, kdy vítězně doběhl do cíle zkráceného závodu bruslením na 30 kilometrů. Usmál se a uklonil se. Takhle nějak to udělala Kateřina Neumannová, když se před patnácti lety na MS v Sapporu loučila s kariérou na vrcholných akcích. Jenže Bolšunov ještě zdaleka nekončí. Právě je poprvé opravdu na vrcholu.

„Pět medailí, tři zlata. Je to neuvěřitelné. Dal jsem si za cíl získat dvě zlaté a mám tři. Zaplavují mě emoce. Je moc cool získat medaili v každém závodě, kterého jsem se zúčastnil,“ líčil Bolšunov.

Zlato ve skiatlonu, ve štafetě a v bruslařské třicítce, která měla být původně padesátkou. K tomu stříbro na klasické patnáctce a bronz v týmovém sprintu klasicky.

S třemi zlatými medailemi je Bolšunov králem běžkařské olympiády. A taky se tak chová. Na tiskovku po posledním závodě si vzal zlaté lyžařské boty.

„Zahlédl jsem je, když jsem získal své první zlato. Řekl jsem si, že by mi mohly sedět, když mám zlato. Teď mám tři, tak jsem si pomyslel: Vezmi si je, protože si je zasloužíš,“ usmíval se Bolšunov.

Za jeho vítěznými emocemi je ale víc než jen štěstí z posledních dvou týdnů. Zářil už před čtyřmi lety na Hrách v Pchjongčchangu. Vybojoval čtyři medaile, jenže ani jedna z nich nebyla zlatá. Hned třikrát skončil druhý…

„V Koreji jsem zlatou medaili mohl získat, ale nezvládl jsem to kvůli nedostatku zkušeností. Možná bylo dobře, že jsem to tehdy nedokázal, protože mi to dalo motivaci dostat se až sem,“ líčil Bolšunov.

S motivací on pracovat umí. Další dávku dostal na loňském mistrovství světa v Oberstdorfu, kde na padesátce finišoval ve fyzickém souboji proti Norovi Johannesi Hösflotu Klaebovi, skončil se zlomenou hůlku a přišel o zlato.

V Číně to měla být jejich velká odveta. Klaebo ale v úvodním skiatlonu odpadl. Pak vyhrál svá obligátní dvě zlata ve sprintu. Ve štafetě nicméně Norové s Rusy prohráli. V závěrečném závodě se Klaebo na trati trápil a už po jeho polovině odstoupil. Jak se ukázalo, kvůli žaludečním problémům málem nebyl ani na startu.

„V noci jsem vůbec nespal. Byl jsem víc na záchodě než v posteli. Ráno jsem se rozhodl, že padesátku vynechám. Pak ale trať zkrátili na třicet kilometrů. Říkal jsem si, že bych litoval to nezkusit,“ líčil Klaebo. „Tělo ale nefungovalo. Štve mě to o to víc, že se má forma stále zlepšovala. Měl jsem i dost energie. Pak se ale ozval žaludek a do cíle bylo příliš daleko.“