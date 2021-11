Biatlon na startu: medaile z Pekingu budou určitě, SP i v Novém Městě?

V Česku ještě ani nenapadl první sníh, běžky mnohých se stále krčí v koutě. Biatlonistům už ale za týden na severu vypukne nová sezona Světového poháru, tentokrát olympijská. Kdo by z Her v Pekingu nechtěl medaili? Markéta Davidová zatím neumí říci, jak na tom je, i u ostatních českých závodníků se teprve uvidí, ale šéf svazu Jiří Hamza i přes to prohlásil: Medaile přivezeme. Budou to ty dodatečné pro ženskou štafetu ze Soči, které k české výpravě konečně doputují právě v Číně.

Zlato Markéty Davidové z mistrovství světa, další tři umístění v top 5 této aktuální české ženské jedničky ve Světovém poháru a několik úspěchů juniorů na jejich šampionátech. Taková byla minulá sezona z pohledu českých biatlonistů. A nikdo nezastírá, že nebýt úspěchu Davidové ve vytrvalostním závodu, pozitivně by ji hodnotit nemohli.

„Z našeho pohledu nás zachránila Markéta, všechny relativní neúspěchy, takže její titul je pro nás velmi cenný a ještě dodatečně bych jí za to chtěl poděkovat. Teď vzhlížíme k olympijské sezoně, ale s pokorou, vidíme, co se kde děje. I proto si přejeme hlavně, aby všichni zůstali zdraví,“ nechal se slyšet šéf Českého biatlonu Jiří Hamza.

Hlavním tématem minulé sezony, hlavně jejího závěru, byl konec kariéry Ondřeje Moravce, jednoho ze zástupců úspěšné české biatlonové generace. To tentokrát budou všichni, nejen Češi, mluvit především o olympijských hrách, které se konají v únoru v Pekingu. Čeští sportovci, ale i trenéři, jsou zatím v tomto ohledu opatrní.

„Snem každého závodníka je startovat na olympiádě a stejně tak být členem realizačního týmu. Je to prostě jedna z nejvyšších met. Ale zároveň je to ještě daleko, opět jsou problémy s covidem, takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet a jak moc nám to zkomplikuje cestu do Pekingu,“ prohlásil sportovní ředitel svazu Ondřej Rybář.

Ambice ano, tlak na závodníky ne

Nejen startovat na Hrách je snem sportovců, ale také z nich přivézt medaile. Jak jsou na tom v tomto ohledu Češi? „Neskrýváme, že ambice máme, ale nechceme se jimi nechat svazovat a vytvářet na závodníky tlak. Udělali jsme snad všichni všechno pro to, aby to fungovalo. Mám výborný trenérský tým a závoďáky. Ale závodit v podmínkách, které jsme si vyzkoušeli už v minulé sezoně, není nic jednoduchého. Takže jestli přivezeme medaili? Nadějí máme na to spoustu… Ve smíšené štafetě, Bimbo (Michal Krčmář), Markéta…“ rozpovídal se Hamza.

1,2 Tolik milionů korun získá český biatlonista či biatlonistka jako prémii od svazu za zlatou medaili. Za stříbro je to polovina a bronz je ohodnocen pěti sty tisíci korunami.

Hned mu ale skočil do řeči Krčmář: „Už na nás trošičku tlačíš.“ A Davidová se se smíchem přidala: „Nebudou na nás vytvářet tlak, ale mluví tady o tom v podstatě celou dobu.“

„No a když se nebudeme vracet s medailí, tak se taky nic nestane,“ dodal Hamza a rovnou ‚své‘ sportovce namotivoval. Prozradil totiž, že výbor svazu schválil štědré prémie za umístění do 8. příčky.

Ovšem už nyní je jasné, že s prázdnou z Pekingu čeští biatlonisté odjíždět nebudou. „Jednu medaili určitě dovezeme, protože už je konečně dořešená kauza Rusek. Už jsou na IBU překvalifikované výsledkové listiny a čeká se jen, až nám to oficiální cestou sdělí olympijský výbor. Je tedy předpoklad, že bronz ze Soči by se měl dořešit právě v Pekingu. Takže jedna medaile už je po sedmi letech na cestě,“ prozradil informaci starou necelý týden Hamza, který je místopředsedou Mezinárodní biatlonové unie (IBU).

Štafeta ve složení Eva Puskarčíková, Jitka Landová, Gabriela Soukalová a Veronika Vítková už je tedy oficiálně ve výsledcích Her v Soči 2014 vedená jako bronzová.

Na svůj úspěch z Pchjongčchangu by rád navázal Michal Krčmář, který se v minulé sezoně potýkal s následky covidu. „Pořád mě biatlon baví, mám tu touhu. V minulé sezoně jsem v některých závodech dokázal bojovat o přední umístění, což jsem v předchozích dvou sezonách necítil. Takže doufám, že letos se dokážu o něco poprat,“ řekl Krčmář s tím, že na dva ročníky po Hrách v Koreji moc hrdý není. „Teď už můžu vyhodnotit, že navázat na úspěch se mi ne úplně povedlo.“

Bude nakonec SP v Novém Městě?

Už příští víkend budou moci fanoušci biatlonu opět zasednout k televizním obrazovkám a sledovat počínání svých oblíbenců v Östersundu. Jak se bude ale sezona vyvíjet dál, je zatím ve hvězdách. Druhý díl SP se má konat na stejném místě ve Švédsku, ovšem už ten třetí je plánován do rakouského Hochfilzenu. A při současné pandemické situaci, kdy náš jižní soused vyhlašuje lockdown, není vůbec jisté, že se závody na tomto tradičním místě uskuteční.

„Rakouští organizátoři měli večer mluvit s ministrem sportu, tak uvidíme. Budou muset být nachystána záložní střediska, kdyby to náhodou někde krachlo. Takže myslím, že my se tomu nevyhneme, protože každý ví, že máme v zásobě padesát tisíc kubíků. Cílem je uspořádat závody, ale zase ne aby to zruinovalo pořadatele. Já jsem řekl, že když to bude pro nás ekonomicky zvládnutelné a bude potřeba… Jsme možná první záložní varianta,“ přiblížil Hamza situaci s tím, že vedle covidu může být dalším problémem na některých místech i nedostatek sněhu.