Vítková: Bylo důležité poprat se s počasím. Příště má Davidová šanci

Co bylo ve smíšené štafetě, nejen z pohledu Čechů, pro závod zásadní?

„Zvládnout se poprat s počasím. Když jsem viděla, jak byli všichni na startu zakuklení… U spousty bylo vidět, že jedou s vyhřívanými ponožkami, měli baterky na lýtkách. Takže bylo důležité se v hlavě poprat s počasím.“

Na střelnici hrál pak hlavní roli vítr, že?

„Přesně tak. Bylo vidět, že naše holky to na střelnici zvládly, bylo důležité nejít na trestné kolo, protože to by znamenalo velkou ztrátu. Sice dobíjení bylo hodně, ale holky a Michal to zvládli dobře.“

Těžké podmínky potvrdilo i to, že i Jessica Jislová, která střílela dosud v sezoně výborně, za svým standardem zaostala.

„To ale nejde takhle hodnotit. I ostatní stříleli mnohem hůř, než střílí v sezoně. Přeci jen je to olympijský závod, jsou těžké podmínky a každý se s tím popere jinak.“

Myslíte, že podmínky jsou podobné jako před čtyřmi lety v Pchjongčchangu?

„Vypadá to, že to bude hodně podobné. Jednak se tam taky jelo za tmy, byla zima i vítr tam byl nevyzpytatelný. Takže ano, dalo by se to srovnat. Jen tady ještě hraje roli vysoká nadmořská výška, což v Pchjongčchangu nebylo.“

Když fouká vítr pravidelně, závodníci se tomu i v tréninku přizpůsobí, horší jsou pak nárazy větru. S čím je v takovém případě nejdůležitější se vyrovnat?

„Umět vyhodnotit situaci. Nejsem tam, nevím, jak to tam vypadá, ale je to určitě o tom, že je dobré vědět, jestli se vyplatí počkat, než náraz přejde, nebo to tam nastřílet a rychle odjet. To už záleží, jak si to tam zvládli načíst za těch pár dnů, co tam byli předem. Co je ještě složité, je taky udržet střeleckou polohu. Dojde tam potom k třesu, ať už z nervozity, zima tomu taky nepomůže, když člověk stojí na střelnici na větru. Takže je to všechno se vším.“

Mohlo hrát roli i to, že to byl první olympijský závod, biatlonisté byli nervóznější?

„Troufám si říct, že ano. Byl to takový, v uvozovkách, rozjížděcí závod. V ostatních už to může být jiné.“

U Markéty Davidové byl i pomalejší běh. Čím to podle vás mohlo být? (pozn. red. - v době, kdy vznikl rozhovor, ještě nebyly k dispozici informace o nepřipravených lyžích)

„Těžko říct, Markéta je hubeňoučká, vím, že se zimou dost často bojuje, takže tam mohla hrát roli zima, ale samozřejmě i lyže.“

Mikuláš Karlík šel na tři trestná kola, ovšem šlo o jeho olympijskou premiéru…

„Ano, byl to jeho první závod na ZOH a rovnou v takovýchto podmínkách, takže to pro něj nebylo jednoduché. Teď bude důležité, aby si z toho nic nedělal a bojoval v dalších závodech. Bohužel se to nepovedlo hned na začátku, ale to neznamená, že musí být všechno špatně.“

Jaká je pak pozice pro Michala Krčmáře, když nastupoval jako finišman už s takovou ztrátou?

„Závodník se vždycky snaží jet naplno. Třeba mohl mít instrukce od trenérů, aby to pojal tréninkově, ale z vlastní zkušenosti vím, že tohle rozhodně nijak tréninkově pojmout nejde a závodník chce jet naplno až do cíle. Ačkoliv tam byly velké rozestupy, tak myslím, že Michal bojoval i tak o co nejlepší umístění, a snažil se pomoct si do dalších závodů, že střelnici je schopný zvládnout a běžecky tam taky obstál.“

Dalším startem je pro Markétu Davidovou v pondělí vytrvalostní závod. Jak vidíte její šanci, s tím, co předváděla v sezoně?

„To se těžko odhaduje. Markét je určitě favoritkou, protože jednak získala malý křišťálový glóbus, tyhle čtyř položkové závody jí sedí, ale olympijský závod je úplně něco jiného. Přeci jen je to vrchol sezony a ať třeba závodníci říkají, že si to nepřipouští, věřím tomu, že někde vzadu v hlavě to je, že jede na ZOH, že je favoritka a že by se měla ukázat v nejlepším světle. Takže, ač to člověk nikomu nepřeje, může tam dojít k nějakému zkratu. Ale určitě má velké šance.“

Je pro ni výhoda, že je to čtyř položkový závod a má víc šancí, když už jí to poběží líp, že při chybě na střelnici může další závodnice dohnat?

„V dlouhém závodu se minuta dohání těžko, kor v takovýchhle podmínkách. Ale může se stát cokoliv, i ostatní můžou chybovat, tak jak to bylo ve smíšené štafetě.“

Český fanoušek s nostalgií vzpomíná na stříbro z mix štafety ze Soči a další úspěchy. Jak na to vzpomínáte vy, když vidíte olympijskou atmosféru v televizi?

(usměje se) „Určitě na to vzpomínám ráda, byla to jedna etapa mého života. Ale v tuhle chvíli, ač se mnoho lidí diví, tak ne, že by mi biatlon nechyběl, nebo bych to nesledovala, ale teď mám jiný život a ten si užívám. Samozřejmě biatlon dál sleduju. Není to o tom, že bych přizpůsobovala čas tomu, abych koukala na závody, ale když mi to malá dovolí a jsme zrovna doma, tak se koukáme. Nevíme, jak na to malá přišla, ale když vidí někoho v televizi lyžovat, tak hned křičí: Hop, hop!“

Máte schovaná startovní čísla z olympiády?

„Ano, mám, i medaile mají doma ve vitrínce čestné místo.“