Rybář o lyžích Davidové: Chybu na Hrách si budeš pamatovat do smrti

Byl to karambol, který vzbudil velkou pozornost v českých hospodách i v online prostoru. Markéta Davidová byla už na startu smíšené štafety odsouzena k marnému utrpení. Český servis se pokusil na poslední chvíli její lyže vylepšit. V časovém presu už ale nezvládnul potřebný proces a závodnice tak dostala do ruky paskvil. Samotný lapsus i zběsilé internetové reakce český tým v Číně tvrdě zasáhly. „Lidi ani nechtějí slyšet pravdu, chtějí slyšet problémy,“ ulevil si Rybář. Ale pak byl na střelnici biatlonového areálu v Čang-ťia-kchou připraven vysvětlovat.

V čem byl problém?

„Byl tam nedostatek času na přemazání lyží, aby se udělala ta procedura. Tak se udělala část a to nebylo to úplně nejšťastnější. Předtím tam byla máza, na kterou se reagovalo. Ale já se v tom nebudu babrat, to nikomu nepomůže. Čím víc se to bude rozpitvávat, tím víc se bude řešit: vyhoďte toho a tamtoho. Já se za ty servisáky omluvil, že na tom je hrozně těžké závodit. Lidi na to reagovali, my řekli to své, že nebyl dostatek času na celý cyklus změny mázy. Nepomůže nic objasňovat, za mě je to uzavřené. Stalo se, co se stalo. Je to o to horší, že se to stalo v olympijském závodě. Je to tým servisáků, není to o jednotlivci. Musíme hledat, aby se to příště nestalo, nikdo to nebude omlouvat.“

Proč se do tzv. mázy lyží na poslední chvíli vstupovalo? Změnily se nějak zásadně podmínky?

„O tohle nejde. Tam přišla ta situace, kdy kluci vyhodnotili, že by je chtělo přemazat, ale nebyl dostatek času. To vyhodnocení situace bylo trošku ukvapené a chtělo to řešit jinak. Po bitvě je každý generál. Člověk se vždycky nejvíc poučí z toho, jakou chybu udělal. Myslím, že příště bude jednat s chladnější hlavou. Je to chyba, která pramení z toho: Chci to udělat co nejlíp, chci to co nejlíp vyřešit. Přemíra snahy…“

Jessica Jislová měla namazáno na závod stejně jako původně Davidová?

„Když jsme lyže přetestovali, Jessica měla mázu srovnatelnou. Akorát se trochu mění podmínky. Jí svítilo sluníčko malinko víc. Jak se ochlazuje, na mázu to nějakou formou může mít vliv. Kdyby Makula měla to, co měla Jessica, tak s tím problém v zásadě nebyl.“

Je pro Markétu v takové situaci aspoň lepší, když se ukázalo, že problém nebyl na její straně?

„Tak nejlepší by bylo, kdyby se to nestalo a nemusela by takhle přemýšlet. Když to vezmu do důsledků, ona samozřejmě běžecky ztrácela, ale štafetu přivezla s úplně stejnou ztrátou. Jessika přivezla minutu dvacet jedna, ona měla dvacet dva.“

Na to ale mělo vliv i špatné kolo Norky Eckhoffové, která se z prvního místa kvůli špatné střelbě propadla…

„To je úplně jedno. V každém úseku tam někdo něco udělá. Karlos ztratil minutu a půl, ve finále ztratil to samé, co Jessica na prvním úseku. Takhle to nejde brát. Ale ta Makula, která svým během mohla štafetu dotáhnout do kontaktu, tam neměla materiál na to, aby to zvládla. To je tristní. Samozřejmě, pro sportovce je lepší vědět před dlouhým závodem nebo před dalšími závody, že ta chyba není v ní, ale v materiálu. Ale nejlepší je, když se to nestane. Potřebujete mít důvěru, jak to všechno funguje. A tohle důvěře nepřidá. Na druhou stranu, ta chyba se stala, my ji zpátky nevrátíme.“

Pokusili jste si to s Markétou po závodě vyříkat?

„Samozřejmě, že to musíte řešit. Mně to samotné štve i za ty kluky, co se stalo. Spíš to potřebujete tomu člověku vysvětlit, že to nesmí brát na sebe, že někde zklamal, protože to opravdu není její vina. S tím nic neuděláte. Babrat se v tom, co se stalo… Spíš předcházet, aby se to nestalo.“

Co pro to můžete udělat?

„Myslím, že tahle chyba už se nestane. Protože pokud se stane na olympiádě, tak si ji budeš pamatovat do smrti.“

Přesto, můžete udělat něco navíc?

„Zrovna u téhle věci nic navíc udělat nemůžete. Každý si tyhle věci pamatuje. Když za něco dostanete přes prsty nebo dostanete pětku ve škole, víte, za co jste ji dostal. Příště si prostě dáte pozor. Pokud to pro vás není zásadní a nevadí vám, že jste tu kouli dostal, tak si pozor nedáte. Pokud to pro vás zásadní je, a myslím si, že pro všechny tady v týmu je olympiáda věc, pro kterou se připravujete, tak pochybuju, že bychom tam měli člověka, který by tohle hodil za hlavu a příště to řešil úplně stejným způsobem. Ani to není podcenění něčeho. Je to podle mě přemíra času něco řešit. Chtělo to trošku chladnější hlavu.“

Pamatujete v kariéře podobnou chybu?

„Promazané lyže jsem zažil několikrát. Že se musí přemazávat, že se reaguje na počasí, dojde vosk, musíte improvizovat. Ty věci se stanou, ale tohle je spíš o tom dobře odhadnout čas, jaký na to mám a dobře reagovat. A někdy je lepší s tím nic nedělat než se snažit opravovat, když na to nemám dost času. Člověk se poučí. Když dostanete pět minut na článek, řeknete, to je nesmysl, já ho za pět minut nepřepíšu. Radši nechám, co mám, protože když do toho začnu vstupovat, akorát v tom udělám guláš. A přesně tak je to s tou mázou.“

Zasáhly vás kritické reakce na internetu. Jenže to je také důkaz, že je v Česku biatlon populární a leží lidem na srdci, ne?

„Těm, kteří mají biatlon ve svém srdci a čekají na to, až závody začnou a těší se na ten závod, může i za nás patřit částečně omluva. Protože asi vědí, že nikdo z nás to neudělal schválně a dost nás to trápí. Snad to pochopit dokážou. A těm rádoby fanouškům, kteří jsou v těch diskuzích a vyhazujou ty lidi na minutu, tak bych jim přál jednu věc, aby jednou dělali tak důležitou práci, při které když jednou udělají takhle důležitou chybu, bude na ně koukat milion lidí a budou to hodnotit podobně jako oni. Není to mašina, je to lidský organismus, chybovat je lidské.“

Jen se to teď stalo ve špatnou chvíli…

„Já to neomlouvám, v žádném případě, nebudu říkat, že to bereme na lehkou váhu. Ale kritizovat umí každý a málokdo zažil, aby jeho chybu takhle řešila část národa. Za nás mohu ujistit, že tady se každý snaží udělat co největší práci a někdy se tyhle věci stanou. Těžko pak vidíte, když ten sportovec má slzy na krajíčku a vy víte, že to bylo přičiněním a chybou zázemí. Ale většinou se ty chyby kritizují daleko víc, než když se něco povede. Když se to povede, mnozí to berou za automatické, když ne, dokáže se o tom měsíce mluvit.“