Markéty mi bylo líto. Ale až se začne cítit trochu líp, půjde to, říká Šlesingr

Markéta Davidová skončila ve vytrvalostním závodu šestá s jednou chybou na střelnici. Jak se vám líbil její výkon?

„Výkon se mi líbil, ale líto mi jí bylo, holky. Netrefila poslední ránu… Kolikrát se střílí na olympiádě o medaili? To člověk spočítá na prstech jedné ruky. Je to velice obtížná situace. Markéta si střelnici hlídala, nebyla nějak unáhlená, zbrklá. Takže je hrozná škoda, že se to nepovedlo. Na druhou stranu za jedna je samozřejmě pěkný výkon. Podmínky nebyly úplně těžké, ale ani ideální. Takže výkon je to pěkný, jen je škoda, že neměla víc štěstíčka na své straně. Co jsem viděl v rozhovoru, tak si trošku posteskla, že to bylo lepší, ale v podstatě se ještě asi na trati necítí ideálně. Ale měla osmý běžecký čas, v posledním kole šestý, což si nemyslím, že není špatné. Jakmile se začne cítit trochu líp, už to půjde.“

Z prvních dvaceti závodnic v cíli jen jedna střílela bezchybně. Lucie Charvátová v rozhovoru říkala, že podmínky na střelnici byly oproti předchozím dnům bezvadné. Co jste vypozoroval vy z televize?

„Bylo to přesně tak, oproti předchozím dnům byly podmínky supr. Neměli tak silný vítr, vypadalo to tam relativně klidně. Byť bylo vidět, že fáborky se pořád třepetaly, dolů nevisely, takže úplný klid tam nebyl. Ale v předchozích dnech a během tréninků, co tam měli, to byla trošku jiná liga. Nicméně ideální podmínky to taky nebyly, spíš bych řekl hratelné.“

Mohl se na běžeckém výkonu Davidové podepsat ještě incident ze smíšené štafety, kdy dostala špatné lyže?

„Těžko hodnotit. Není to něco, co by závodníka potěšilo. Na druhou stranu i závodníci vědí, že servis jsou taky jenom lidi. Nestěžují si na ně každý druhý závod, stane se to jen občas. Bohužel renonc se stal na olympiádě. Kluci se snaží dělat maximum a někdy už je to na hraně, že musí zariskovat. A teď se snažili vylepšit situaci, zariskovali a nevyšlo to. Asi bych to už nerozpitvával.“

Přeci jen je to ale věc, která se hodně řešila a asi i závodníka to mrzí.

„Je to nešťastná náhoda, ale pochopitelná. Jako sportovec si nevybavuju, že bych někdy odjel závod a po nevydařené střelbě by za mnou přišel servisák a vynadal mi, že kvůli mně vstával v pět, makal na lyžích a já jsem to odbouchl. Je mi jich líto, že si to v tuhle chvíli tak vyžrali, samozřejmě koho to nejvíc mrzí, jsou právě oni. A u Markéty myslím, že pondělní výsledek ji může povzbudit, že na to má a ještě bude mít závody, ve kterých bude mít šanci zabojovat. Doufejme, že do toho půjde se vztyčenou hlavou a že z téhle nešťastné situace není nějak otřesená.“

Davidová je závodník, který je dost sebekritický až pesimistický, okolí ji musí uklidňovat. Byla taková už v době, kdy jste byli v jednom týmu?

„My jsme zase tolik společně nebyli, většinou se chlapský a ženský tým spíš míjí. Takže tohle nebyla až tak naše starost. Ale ani si nevybavuju, že bych někdy měl za to, že by Markéta byla vystrašená ze závodů, že by si nevěřila. Nevím, jestli je to teď jiné, jestli na ni dolehla tíha situace nebo velká očekávání. Z mého pohledu, když vidím její výsledky, tak na to má. A pakliže se jí to podaří prodat a bude mít na své straně i trochu štěstí, může dokázat velké věci.“

Běžecky nebyla v pondělí úplně spokojená, ale říkal jste, že tento výsledek by ji mohl povzbudit do dalších výkonů.

„Ony jsou tam těžké podmínky. Tratě, nadmořská výška, zima. A tu třeba některé holky nesnáší úplně dobře. Líp se s tím perou někteří kluci. Takže to tam nemají úplně jednoduché a každému se daří tomu přizpůsobit jinak. Nemyslím si, že u Markéty bychom se měli bavit, že je to špatné, tak to určitě není. A jestli to není úplně ideální, tak tomu chybí třeba jen krůček a může to být o kus lepší. To může být ze dne na den. Asi když se jí semlelo to, co se stalo… Na druhou stranu, i když se podívám na to, na čem jela smíšenou štafetu, tak dokázala bojovat, rvala se. To myslím, že člověk, který v tu chvíli není v optimální formě, má spíš tendenci něco vypustit, zlomí ho to. A to u ní nenastalo.“