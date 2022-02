Soukalová má novou práci snů, ale ještě ji tají. Jak ji změnilo mateřství?

Už několik let má po kariéře, ale tělo legendární biatlonistky Gabriely Soukalové prý má jiný pocit... „Ty čtyři roky, co nezávodím, si myslí, že závodit budu,“ smála se dvojnásobná olympijská medailistka v talk show Luďka Staňka. „Den před štafetou v Pekingu už jsem nemohla jíst, protože jsem měla pocit, že druhý den startuju. Nemůžu se toho zbavit,“ popisovala v Sazka studiu . Překvapila slovy o nové práci, promluvila o mateřství, ale pobavila i vzpomínkami na olympijskou „kauzu kalhotky“ .

Na biatlon se Gabriela Soukalová dívá už jen v televizi, ale za to s nadšením. „Dívali jsme se všichni v kancelář,“ vypálila na Staňka s tím, že má novou práci. O co jde ale jen naznačila... „Ještě to nemůžu říct, ale je to skvělá práce,“ culila se. A na naléhání ještě aspoň naznačil: „Bývalým vrcholovým sportovcům se daří v podnikání, takže mě přibrali do party.“

V pořadu czechteam.tv Soukalová také zavzpomínala, jak se na olympiádě v Soči v roce 2014 nechala v nadsázce slyšet, že potřebné setinky k medaili mohla získat, kdyby si nepopotahovala příliš volné kalhotky.

Ty se potom staly předmětem nejrůznějších vtípků, v rámci nichž měly dokonce putovat k Jaromíru Jágrovi . „Poslala jsem mu je s přáním k narozeninám,“ smála se Soukalová s tím, že hokejové legendě ale nedorazily. „Nedostaly se k němu,“ kroutila hlavou a Luděk Staněk pobaveně odhadoval, že mu je někdo ukradl.

To už je ale dávno a Gabriela Soukalová prošla zásadní životní proměnou. Hlavní důvod byl přitom kousek od ní: malou dceru při rozhovoru hlídal její přítel za dveřmi Sazka studia.

„Dost mě to změnilo,“ přiznala bývalá hvězdná biatlonistka. „Je to nádherný... Upřímně řečeno, nemyslela jsem si, že ještě někdy budu mít z něčeho takovou radost, jako když jsem prožívala euforii z úspěchů ve sportu,“ svěřila se a nezapomněla pochválit svého přítele, který je jí v rodičovství oporou: „Je skvělej, zasloužil cenu otec roku!“