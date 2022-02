Kdo si pamatuje 4. místo? Už chci pryč! Davidovou v slzách ovládly emoce…

PŘÍMO Z PEKINGU | Z očí jí stékaly slzy. Mluvila potichu, pomalu. Na první pohled bylo jasné, jak biatlonistku Markétu Davidovou mrzelo, že ani poslední závod na olympiádě v Pekingu nebere medaili. „Kdo si bude čtvrté místo za rok pamatovat?“ říkala. Byla to velmi emotivní promluva. Nejradši by už dávno zmizela do tepla, ale tahle sympatická přemýšlivá dáma, studentka dvou vysokých škol, statečně odpovídala… Tady je autentický přepis.