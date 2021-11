Nominace žen na kvalifikaci: o postup na ZOH bude hrát i Karolína Erbanová!

„Každý tým je nějakou mozaikou, kdy má každá lajna nějakou roli. Čekali jsme v podstatě do poslední chvíle, a nakonec jsme na soupisku nenapsali jednu obránkyni a jednu útočnici. Není to ani tak, že by tyto hráčky odvedly špatný výkon, to vůbec ne. Hráčky před nimi byly ale lepší v tom, že zapadají lépe do našeho systému. Rozhodlo pár malých detailů,“ uvedl Pacina v tiskové zprávě.

Na první velkou hokejovou akci se může těšit Erbanová. Bývalá rychlobruslařská hvězda se s ženským národním týmem připravovala již v minulé sezoně, tentokrát se ale udržela i v nominaci na turnaj. I díky tomu, že se v přípravě poprvé prosadila střelecky.

„Karolína má dvě velké výhody. Jedna z nich je, že je fantastickou bruslařkou, a moderní hokej je o bruslení, protože pokud se nedostaneme na puk, nemůžeme s ním ani hrát. Další výhodou je, že má čuch na branku. Navíc je to profesionální sportovec, který přesně ví, na čem má pracovat, a jde si za tím. Udělala velký pokrok, hokejové instinkty lepší každým tréninkem,“ uvedl Pacina na adresu Erbanové. Jaký prostor dostane v zápasech, ale odhadovat nechtěl.

Češky vstoupí do boje o jedno postupové místo ve čtvrtek v 16:00 zápasem s Norskem. „Je to agresivní a zároveň velice disciplinovaný tým, který nás dobře prověří. Norky jsou dobře koučované, dobře bruslí a budou bojovat. Do zápasu musíme jít, jako bychom hráli s Finskem nebo s Amerikou či Kanadou,“ podotkl Pacina, jehož svěřenkyně jsou velkými favoritkami kvalifikace.

Dalšími soupeřkami domácího výběru budou v sobotu Polsko a v neděli Maďarsko. „Jde o to, abychom byli schopni hrát jako favorit. Už nejsme neznámý tým, soupeři s námi počítají. Hrajeme doma a tlak bude velký. Česku se ještě nikdy nepodařilo na olympiádu postoupit a my to chceme změnit,“ řekl Pacina.