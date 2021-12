Český tým pro Peking bez NHL podle Sportu: bouchač i dárek pro repre

Do 10. ledna se klidně může stát, že NHL nakonec couvne a nepustí své hvězdy na olympiádu. Kteří hráči z Evropy by tak odletěli do Pekingu podle deníku Sport? • FOTO: koláž iSport.cz

I když vedení NHL přislíbilo, že své hvězdy vyšle do Pekingu na olympijský turnaj, kvůli nevyzpytatelné covidové situaci však stále rozhodnutí není stoprocentní. Definitivně jasno by mělo být 10. ledna, nicméně do té doby může zámořská soutěž stále couvnout a říci NE. Na tuto možnost je připravená nejen česká hokejová reprezentace s plánem B, tedy povoláním hráčů z Evropy. V článku iSport.cz si přečtěte, které hokejisty ze starého kontinentu by pro Hry v Číně nominoval deník Sport.