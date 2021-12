Muži, kteří by mohli nahradit Pešána: pitbul i duo rivalů. Nebo cizinec?

Kdo by měl vést českou reprezentaci na olympijských hrách v Pekingu? • FOTO: Koláž iSport.cz Kontrakt s hokejovým svazem Filipu Pešánovi vyprší po této sezoně, už nyní se však čile spekuluje, že na únorové olympijské hry do Pekingu vyrazí v roli hlavního kouče někdo jiný. Národní mužstvo je zavlečené do historické výsledkové a herní krize, z šesti utkání Euro Hockey Tour vydolovalo jediný bod, úpí na posledním místě. V týmu to neklape, platí setrvalý stav blbé nálady. Kteří kandidáti podle iSport.cz přicházejí do úvahy? Projděte si možné varianty a na konci článku hlasuje v anketě!

Václav Varaďa (Oceláři Třinec) Momentálně extraligová trenérská jednička, která s Oceláři vydolovala dva poslední tituly. Ačkoli Varaďa čelí námitkám, že s hvězdným slezským týmem by vyhrála i tamní pokladní, ne tak zhurta, prosím. Právě že ve srovnání zkušených hráčů do latě je často klíč. Varaďa je jedním z nemnoha tuzemských koučů, kteří zásadní úkol svedou. Pod bývalým pitbulem z NHL se tvrdě pracuje, někdy se musíte kousat do jazyku, abyste nároky vydržel. Ale právě to český hokej potřebuje. Náročnost. Dril pod Varaďou hráči prodlužuje kariéru, mění mu mentální nastavení, díky čemuž přicházejí nabídky do ciziny. Otázkou je, zda by vedení Ocelářů souhlasilo. Sparta - Třinec: Obrovská mela v O2 areně! Zapojil se i hostující kouč Varaďa

Alois Hadamczik - Vladimír Růžička (bez angažmá - Litvínov) Že vám tohle spojení nějak nesedí? Není se čemu divit. Známe vzájemnou minulost obou rivalů. Ale pozor, ledy pukají, oheň se začíná bratřit s vodou, pivu chutná víno a Kamara lajkuje Kúdelu. Kdo vidí do hokejového zákulisí, už nějakou dobu ví, že bývalí reprezentační trenéři zakopali válečnickou sekyru a v otázkách léčení českého hokeje si notují. Proč tihle dva? Nejde jen o sentiment. I o to, že jsou posledními personami, které držely elitní mužstvo na medailových pozicích ve světě. Tahali (celkem) pravidelně zlaté a další placky z MS i olympiády. Teď je k bronzu strašně daleko i na EHT. Něco na té dvojce je... Minus? Na vedení svazu nebudou pro. iSport podcast: Český hokej v trenérské krizi. Proč je změna v nedohlednu?

Libor Zábranský (Kometa) Výhoda oproti ostatním kandidátům? Klubový šéf by ho bez remcání pustil... Ale vážně. Není sporu o tom, jaký respekt k dvoumetrovému náčelníkovi Komety náleží. Hráči jej ctí, berou ho, a mnohdy nejen proto, že musí. Je to přirozené. Má manažerský i trenérský cit, důkazem budiž dva extraligové tituly s Brnem. Jasně, také on se ve výběru hráčů splete a i nyní nemůže být se všemi lidmi ve své hokejové firmě spokojený. Faktem je, že Zábranský byl dlouho Nedvědovým koněm, na seznamu „po Říhovi“ byl výš než Pešán. Jenže boss Komety se omluvil z časových a rodinných důvodů. Ve svazovém ústředí by nebyli proti, jako viceprezident patří mezi nejvyšší šarže. Kometa - Vítkovice: Frustrovaný Zábranský neudržel emoce. Brno muselo pykat

Miloslav Hořava (Sparta) Tenhle ho nemusí, tamten taky ne. A tenhle už vůbec ne... Česká hokejová klasika. Miloslav Hořava je nepochybně svůj. Zaplaťpánbůh, hodí se říci. Jede si svoji, věří svým metodám, které upravuje podle toho, jaká myšlenka (povětšinou z cizích krajů) se mu zalíbí. Nepotřebuje se s nikým bratříčkovat, lézt někomu do pozadí. Dovedl Litvínov k historické korunovaci, působil v elitní švédské lize (byť bez pronikavého úspěchu). Ale byl tam, kdo to může říci? Výrazně pozvedl Mladou Boleslav, jako záchranný kruh jej využil Josef Jandač ve Spartě. Pro hráče nezpochybnitelná osobnost. Nikoli pro svaz. Nedvěd by si musel hodně dupnout. iSport podcast: Gulaš a jeho testy. Co se dělo mezi Spartou a repre?