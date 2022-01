Kanada na olympiádě: lídrem hvězda budoucnosti a veterán bez angažmá

Kanadský brankář Devan Dubnyk by neměl chybět v olympijské nominaci • profimedia.cz

Vojtěch Jiruš se snaží dohnat Owena Powera v úvodním zápase MS do 20 let • ČTK / AP / JASON FRANSON

Ze všech týmů ovlivní neúčast hráčů NHL na olympiádě nejvíce ten kanadský. Zatímco jiné výběry by i za běžných okolností sáhly po evropských bruslařích, javorový list by svou hvězdnou nominaci složil vyloženě z hráčů nejlepší ligy světa. Poprvé se měli v jednom týmu potkat třeba Sidney Crosby s Connorem McDavidem. Na to ale nedojde. Namísto toho Kanada plánuje sestavit celek, který povede mladík, jenž dospělý hokej teprve vezme útokem.