Kanadská hvězda Power zničil Čechy: studuje a Buffalo mu drží palce

Čeští hokejisté v utkání na světovém šampionátu do dvaceti let proti Kanadě • ČTK / AP / JASON FRANSON

Kanadský obránce Owen Power před českým brankářem Jakubem Málkem v úvodním zápase MS do dvaceti let • ČTK / AP / JASON FRANSON

Vojtěch Jiruš se snaží dohnat Owena Powera v úvodním zápase MS do 20 let • ČTK / AP / JASON FRANSON

Jde o příklad mladíka, jenž má i přes fenomenální vlohy pro špičkový hokej smysl i pro věci mimo ledovou plochu. Vždyť která z mladých hvězd by s díky odmítla možnost vletět do NHL v roli celkové jedničky draftu a namísto toho radši dokončit studia na michiganské univerzitě?

Devatenáctiletý Owen Power takové rozhodnutí učinil, navíc ho deklaroval už před samotným draftem, což mu mohlo v očích klubů uškodit. Nic si z toho nedělal. „Seniorské MS mi ukázalo, kde se nacházím z hlediska schopností hrát profesionální hokej. I to mi v rozhodování pomohlo,“ řekl před draftem webu Sportsnet.

Ano, mladík už se v dresu s javorovým listem zúčastnil posledního světového šampionátu dospělých. Odehrál všechna utkání, nasbíral tři gólové asistence a vydatně přispěl ke zlaté medaili. Jen dva další kanadští obránci v historii se v 18 letech procpali do seniorské reprezentace na MS. Není proto divu, že pro naděje domácího týmu na dostaveníčku nejlepších juniorů planety bude právě Power klíčový.

Nejvýše draftovaní hráči kanadské dvacítky Owen Power (o, Buffalo) 1. celkově v roce 2021 Mason McTavish (ú, Anaheim) 3. celkově 2021 Kent Johnson (ú, Columbus) 5. celkově 2021 Dylan Guenther (ú, Arizona) 9. celkově 2021 Cole Perfetti (ú, Winnipeg) 10. celkově 2020

„Jen jsem prostě hrál svou hru. Nijak zvlášť jsem si možnost hattricku neuvědomoval, prostě jsem byl sám sebou. Je to první hattrick, který jsem v kariéře dal, pokud nepočítáme ty, co jsem vstřelil, když jsem s hokejem začínal,“ okomentoval sám střelec historickou událost, kdy jako první obránce v historii dal v kanadském dresu v utkání MS dvacítek tři branky.

„Přitom jsme neměli dobrý start, Češi nás zaskočili. Ale na střídačce nevládla žádná panika. Uvědomovali jsme si, že nehrajeme dobře, že můžeme být o dost lepší. Ale prostě jsme zůstali klidní a drželi se naší hry,“ dodal k vývoji zápasu.

Přitom, pokud je řeč o klidu, podle kanadského trenéra Davea Camerona to byl právě Power, kdo jej týmu dodal. „To je věc, kterou nelze naučit. Je tak klidný. Dokázal to na seniorském mistrovství, dokazuje to neustále i na univerzitě a potvrdil to i nyní,“ pochválil svého svěřence.

Mohutný obránce, jenž měří 197 centimetrů a váží bez tří kilogramů metrák, tak hned při první příležitosti v juniorském turnaji prokázal, čeho je schopen. A největší radost z jeho počínání paradoxně má vedení Buffala. Tamní organizace prožívá mizerné období, hlavní hvězdy jsou na odchodu, a tak vědomí, že zanedlouho dorazí talent jako Power, přináší tolik potřebnou naději.

Osmnáctiletí obránci na seniorském MS v dresu Kanady Zarley Zalapski 1987 7 zápasů 3 body (0+3) Ryan Murray 2009 6 zápasů 0 bodů Owen Power 2021 10 zápasů 3 body (0+3)