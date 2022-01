Sýkorovi schází Chlapík s drajvem. Jako Nečas u Jandače, porovnává

Co fanoušek, to názor. Pro trenéry to platí jakbysmet. Být po Marku Sýkorovi, jenž v branži prošel třemi dekádami v elitní domácí lize, v Rusku i v mládežnické reprezentaci, výběr pro Peking sestaví lehce jinak. Kdo nejvíc mu chybí?

Nosí na sobě rudý dres a po nepořízené v NHL se vrátil domů do Prahy. Filip Chlapík, nejproduktivnější sparťan a i odborníky oceňovaný mladý dravec, schopný zakončovatel. Kdekdo vám poví: nejlepší hráč extraligy. „Párkrát jsem ho viděl, rychlý a produktivní hráč. Překvapilo mě, že se na něj nedostalo. Trenéři mu nejspíš něco zazlívají, těžko říci. Rád bych ho však v nominaci viděl, tím se netajím,“ tvrdí Sýkora.

Sám měl vždycky pro mladou krev slabost. A to ještě pozor, bavíme se o 24letém hráči. Jenže v kontextu seniorské extraligy je takto mladý hráč brán skoro jako junior, pro nějž je listopadový Movember tabu. Marek Sýkora uváděl do velkého hokeje například Martina Straku nebo Jevgenije Malkina, tvrdí, že bez mladé drzosti se týmy neobejdou.

V souvislosti s Chlapíkem si vybavil čtyři roky starou a košatou diskuzi v hokejovém prostředí, kterou odstartoval kouč Josef Jandač vynecháním Martina Nečase pro Hry v Pchjongčchangu. Nenašel odvahu a místo pro tehdy 19letou hvězdičku. „Tenkrát mi to přišlo jako chyba,“ vzpomíná Sýkora. „V Nečasovi jsem viděl drajv, energii, takovou mladickou nespoutanost, něco, co ostatní tolik nemají. Podobně mi nyní vyznívá Chlapík,“ pokračuje.

Asi není složité odhadnout, co Pešána a spol. odradilo. Většinou to bývají frázové důvody ohledně bránění, nedůrazu a podobně. „Možná mu něco chybí, hra dozadu nebo tvrdost, nevím. Ale je to střelec, čili žádané zboží. Tato vlastnost je pokaždé na prvním místě, tam se hráči něco odpouští. Aspoň já to tak vždy měl,“ doplňuje a Sýkora typicky po svém dodá: „Ale kdo ví, třeba jsem měl jen kliku na jeho dobré zápasy…“

Z nejvíce diskutovaných jmen se Marek Sýkora nemohl nezastavit u Romana Červenky, jenž byl šéfy týmu až dodatečně uznán jako schopný reprezentace. Ale to i vinou až nedávno vykonaného očkování.

Sýkora Červenkovi věří, byť není jeho nekritickým obdivovatelem. „Dává se mu nyní velmi vysoký kredit, doufám, že tak i ve skutečnosti hraje. Jirka Novotný ho teď velmi chválil, v pořádku. Já jen, že nemám moc rád, když takhle mluví hráč o hráči, byť vím, že Novotný už pracuje i jako hráčský agent. Faktem je, že v bodování švýcarské ligy je Červenka na úplné špici, to je samo o sobě přesvědčivé vysvědčení.“

A co Milan Gulaš? Další hojně glosovaný nominační příběh. „Čekal jsem jeho nominaci, na druhou stranu, na posledním turnaji v Moskvě góly dával, ale jeho lajna je také inkasovala. Po stránce celistvého pohledu to nebylo úplně ono,“ míní Sýkora, jenž na rovinu přiznává, že současné dění v KHL, odkud připadá hodně nominovaných, nemá v merku jako kdysi. „Naši trenéři ji určitě mají zmapovanou lépe a musí nejlépe vědět, jak velký rozdíl v kvalitě je mezi naší a ruskou soutěží,“ připojuje ještě.

Z domácí ligy má cestovat mazák Vladimír Sobotka, pro někoho další překvapení. „Některé zápasy výborné, některé slabší. Ale neříkám, že jeho nominace je špatně, to si netroufám. Znovu, věřím tomu, že trenéři vědí, co dělají,“ dodává Marek Sýkora.

Sparta - Mountfield HK: Chlapík v přesilové hře protlačil puk za brankáře, 3:0

Sparta - České Budějovice: Chlapík posunul puk na Horáka a ten skóroval, 1:0