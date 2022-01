Lenc o přivykání Rusku: Mentalita je jiná. Vedení mělo přehnaná očekávání

Ve třiceti letech se vydal na první zahraniční štaci. V souvislosti s ním se mluvilo dokonce o NHL, Radan Lenc ale nakonec namísto Divokého západu zakotvil na Dálném východě. První sezonu působí v Chabarovsku. „Mentalita lidí tam je úplně jiná, o to náročnější bylo se tomu přizpůsobit, najít si cestu jak v tom fungovat,“ popisuje útočník národního týmu.

Olympijská nominace pro něj byla nečekaným dárkem. V minulých letech byl Radan Lenc stálým členem reprezentace, vloni si zahrál i na mistrovství světa. V aktuálním ročníku se ale žádného turnaje EHT nezúčastnil. Letenku do Pekingu ale stejně obdržel.

„Byl jsem překvapený, že pozvánka na olympiádu přišla. Na Karjalu jeli mladší kluci, na Channel One Cup jsem jet měl, ale vzhledem k tomu, že spoj z Chabarovsku nebyl úplně ideální, zrušilo se to. Vedení si navíc silně přálo, abychom nejezdili. Národní tým tomu vyšel vstříc, nechtěli nás tahat přes půl světa. Jsem překvapený a šťastný, že teď v nominaci jsem,“ zářil Lenc v online rozhovoru s novináři.

Před kameru usedl po tréninku, jehož se v Praze opět účastnilo pouze pět hráčů výběru Petra Nedvěda a Filipa Pešána. Kromě Lence to byli Roman Will, Lukáš Klok, Ronald Knot a Lukáš Sedlák. „Hodně si zastřílíme, děláme předbrankové věci, ladíme detaily spolupráce s obránci. Spíše to jsou ale dovednostní tréninky, což mě baví,“ popsal Lenc.

Dnes se k týmu připojí Vojtěch Mozík a Libor Šulák. Zítra pak Jakub Jeřábek a Tomáš Hyka. Na negativní test zatím čeká Patrik Bartošák.

Možná pozitivní covidový test, který by mohl sportovce připravit o Hry, straší všechny. „Je to hrozně nervózní. Celou dobu můžeme být v pohodě, být negativní, ale pak na letišti nám vyjde pozitivní výsledek a všechno se zhroutí. Příjemné to není. Už teď se snažíme držet takovou mikrobublinu. Jsme sice s rodinami, ale všechny mám doma otestované. Dlouho dopředu se drželi dál od dalších členů rodiny. Nákupy děláme online, takže se opravdu držím jen na trase domov – zimák,“ říkal třicetiletá útočník.

Lenc po třech letech opustil Liberec a vydal se na svou první misi do ciziny. Delší dobu mu trvalo, než KHL přivyknul. V dresu Chabarovsku odehrál 49 zápasů, v nichž sebral 17 bodů (8+9).

„V prvé řadě je to ohromná dálka. Liga je lepší, rychlejší. Jsou tam kvalitnější hráči. Mentalita lidí tam je úplně jiná, o to náročnější bylo se tomu přizpůsobit, najít si cestu jak v tom fungovat. Příprava vyšla skvěle, proto pak mělo vedení přehnaná očekávání. Nezačali jsme nejlíp, což stálo místo trenéra. Přišel jiný, pod kterým jsme nebyli ve své kůži, nebylo to ideální. Pak se to ale zlomilo a začalo se dařit víc. I ze sebe už mám lepší pocit, začátek ideální nebyl,“ přiznal.

Co přesně myslí odlišnou mentalitou, nechtěl podrobně rozebírat. „Jsou tam věci, které by se měly řešit a vůbec se neřeší. O dalších věcech se pak vůbec nemusí ani mluvit a ty se naopak hrozně probírají. Je to tam trochu naopak,“ usmál se.

Lenc je rád, že se soutěž už před týdnem přerušila a mohl odjet dřív domů. „Poznal jsem důkladně hotely po celém Rusku. Měli jsme tripy na deset i čtrnáct dnů, s rodinou jsem skoro nebyl. Na západ se lítá dobře, rychle se adaptujete. Když se ale vracíme domů, trvá třeba tři až čtyři dny, než si navyknete a normálně se vyspíte.“ On by měl do letadla směr Peking nasednout přesně za týden 27. ledna.