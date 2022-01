Náhradníci v pozoru. Seznam pro ZOH má 20 jmen, Chlapík i Flek vysoko

Olympijská nominace číslo jedna je od 13. ledna na světě. A ta definitivní? Počkejte si. V pondělí se má kádr uzavřít. Pak všechno může ještě zamíchat a protřepat covid. Do toho připočtěte výroky hlavního kouče Filipa Pešána, že záleží i na poklesu formy. Problém je, že KHL stojí, extraliga z velké části taky. Takže se sledováním formy je to těžší. Nicméně kdybyste hledali útočníky, kteří dají národnímu týmu energii, v české soutěži jich pár najdete. Chlapík s Flekem jsou prý blízko.

Českému útoku bude na olympiádě podle původně ohlášené nominace v průměru 30,7 roku. Je poměrně starý. Nebo zkušený? Záleží, který termín je vám bližší. „Budu věřit, že změny nastanou minimální. Bohužel ale žijeme v době, kdy je s nimi potřeba počítat,“ pronesl pro svazovou televizi Hokejka TV reprezentační kouč Filip Pešán.

Už mluvil jinak než na tiskové konferenci, kdy i dodal: „V neposlední řadě může zasáhnout do nominace pokles formy. To znamená, že i v tomhle směru budeme hráče nadále sledovat. Důkazem budiž moje cesta do Švýcarska na sledování hráčů.“

Náhradníků pro případné výměny bylo původně třicet, teď se jejich počet upravil. „Ano, malinko se seznam zúžil. Nakonec je to dvacet hráčů. Všem jsem napsal mail a přihlásil je do aplikace, kterou je potřeba vyplňovat. Všichni, kdo jsou na short listu, o tom vědí,“ uvedl manažer Jan Černý. Tím pádem i naznačil, že komunikační téma je vyřešeno.

Pokud se dá uvažovat o výměně jmen, největší počet lze čekat z extraligy. Aby se dostalo na produktivního Lukáše Jaška z Finska? Vedení národního týmu nepasuje do pozice hráče pro každou práci. Domácí soutěž ale nabízí docela dost jmen, která zvládnou i jinou roli než pouze přesilovku a ofenzivní formace.

Jedním z nich je například pardubický útočník Matěj Blümel, který pod Pešánem nastupoval na posledním MS a vyrazil na oba turnaje Euro Hockey Tour. „V hlavě jsem to trochu měl, doufal jsem, že bych se na olympiádu mohl podívat taky, třeba i jako náhradník. Ale tým vybrali hodně zkušený. Kdybyste se mě zeptal, místo koho bych se viděl, tak neřeknu nikoho. Všichni hráči jsou skvělí, já jim budu rozhodně fandit,“ je spíš smířený, že se na něj nedostane.

Mimo zůstali i Filip Chlapík nebo Jakub Flek. „Ti jsou na začátku seznamu náhradníků. Myslím, že se ve finální nominaci nakonec objeví. Budu doufat, ale nevěřím, že nějaké změny nebudeme muset udělat. Myslím, že kluky v týmu uvidíme,“ pronesl Pešán. Takže? Nakonec se útočná jednotka může ještě celkem výrazně měnit.

Určitou výhodu pro ně může znamenat, že extraligu začal drtit omikron teď. Tím pádem pozitivní hráči mají čas se uzdravit, dát dohromady a být pak imunní pro další nákazu. Tohle je prvek, který při nominaci taky bude hrát roli. Podle programu se extraliga hraje ještě den před odletem druhé reprezentační skupiny do Pekingu.

„Už nad tím asi nebudu tolik přemýšlet jako před nominací. Kdyby to ještě přišlo, budu šťastný, kdyby ale ne? Svět se nezboří. Můžu jen říct, že je to pro mě větší sen než hrát v NHL,“ pousmál se Blümel, jehož Pardubice momentálně stojí kvůli pandemii covidu v týmu.

V pondělí reprezentační úsek oznámí závaznou sestavu, která poletí do Číny. Ale tajenka, kdo opravdu poletí, stále bude čekat na řešení. „Trenéři mají připravený back-up list, kde jsou nachystaní hráči na každou pozici. Když vypadne hráč jedna, pojede místo něho hráč dva. Komplikované je to ale s extraligou, která má právě kolo den před naším odletem. Pokud se stane, že se tam někdo zraní nebo bude mít pozitivní test, náhradník bude muset okamžitě reagovat. Dá se očekávat, že to ještě bude divoké, ale věřím, že to zvládneme,“ přidává Černý.