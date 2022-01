Národní tým a olympiáda: jízdní řád do Pekingu, jak měnit soupisku?

Kolik českých hráčů je aktuálně pozitivních?

5

V karanténě kvůli pozitivnímu testu zůstává kompletní brankářské trio Šimon Hrubec, Roman Will a Patrik Bartošák. Mimo jsou také obránce Vojtěch Mozík a útočník Tomáš Hyka.

Kolik českých hráčů včera trénovalo?

7

Tým v Praze včera trénoval v dosud nejvyšším počtu sedmi hráčů – na ledě byli obránci Lukáš Klok, Jakub Jeřábek, Libor Šulák, Ronald Knot, David Sklenička a útočníci Radan Lenc a Lukáš Sedlák.

Nároďák? Komunikace se v zimě neudržuje. Co případ Salák?

Kdy český tým odletí?

27. ledna a 2. února

Do Pekingu poletí národní tým na dvě etapy. Ta první odletí už ve čtvrtek. Přesné složení cestujících se bude odvíjet od počtu negativních covidových testů. V původním plánu mělo odcestovat 12 hráčů působících v KHL plus trenéři Filip Pešán a Jaroslav Špaček. „Ve hře je i přidání dalšího letu mezi těmito dny, řešíme to. Pokud to bude potřeba, budeme hledat další letadlo,“ říká manažer národního týmu Jan Černý. Druhého února pak poletí na dvě části rozdělený zbytek týmu. Sportovci či členové realizačních týmů, kteří 30 a méně dní před odletem prodělali koronavirus, musejí mít před odletem pět negativních PCR testů v pěti dnech po sobě a schválení čínské strany, že mohou odcestovat.

Bude možné upravit soupisku i během Her?

ANO

Že se pravidla mění ze dne na den, ukazuje už pondělní nečekané rozšíření soupisek o šestici náhradníků. Dopředu o chystaném rozhodnutí IIHF nikdo nevěděl. Soupisku však bude možné podle všeho upravovat vzhledem ke covidové situaci i během konání turnaje. „Mělo by být technicky možné. K tomu ale nemáme další pravidla s testy a karanténami. Když jdete do hloubky problému, nebude snadné tam někoho dopravit,“ popisuje manažer Jan Černý.

Kdy mají poslední zápas další hráči?

Švýcarsko: 28. ledna

Jan Kovář (Zug), Roman Červenka (Rapperswil), Matěj Stránský (Davos), Michael Frolík (Lausanne)

Švédsko: 29. ledna

Hynek a Tomáš Zohornové (Oskarshamn)

Švédsko: 30. ledna

Michael Špaček (Frölunda)

Finsko: 29. ledna

Jiří Smejkal (Lahti)

Česko: 1. února

Tomáš Kundrátek, David Musil (oba Třinec), Michal Řepík, Vladimír Sobotka (oba Sparta), David Krejčí (Olomouc)

Postupně se budou do Prahy k odletu sjíždět i hráči z dalších evropských soutěží. Kromě KHL se přeruší jen liga ve Švýcarsku. Soutěže ve Skandinávii pojedou stejně jako česká extraliga dál. Nejistá je situace kolem Romana Červenky, kterému se snažil generální manažer Petr Nedvěd vyjednat v Rapperswilu výjimku, aby byl uvolněn dříve a mohl už 27. ledna odletět s první částí reprezentace do Pekingu. Zatím to však spíše vypadá, že pocestuje až o šest dnů později. Pětice z hráčů z české extraligy by měla ještě den před odletem druhé části týmu nastoupit za své kluby.

Kdy čeká tým přípravný zápas?

6. února

Oficiálně se s nikým utkat nemůžou, ale jako tradičně by Češi měli absolvovat v dějišti Her jeden „společný trénink“ s jinou reprezentací. Tou by v Pekingu měla být 6. února ta švédská. Spolu by se oba výběry měly střetnout. Ale... „Organizační výbor olympiády nechce, aby se týmy potkaly před Hrami mimo soutěžní období, takže je možné, že si zahrajeme zápas jen mezi sebou,“ upřesňuje manažer Jan Černý.

Kdy Češi vstoupí do turnaje?

9. února

Prvním zápasem olympijského turnaje bude pro český tým duel s Dánskem. Stane se tak ve středu 9. února od 14.10 tuzemského času. Dalším soupeřem bude Švýcarsko a na závěr skupiny B Rusko.